Do It Yourself – Изготовление ламповых усилителей

Многие музыканты и меломаны в наши дни ценят теплый ламповый звук. Первым нравится естественный перегруз и четные гармоники в звучании инструмента, вторым – точность воспроизведения, объем и высокий запас по верхним частотам, что выражается в близком к натуральному звучанию тарелок и хай-хэтов. Поскольку ламповая техника известных мировых производителей может стоить весьма дорого, многим людям она остается не по карману. А приобщиться к лампе все-таки охота. Для этого и существуют такие сайты со схемами и описаниями ламповых аппаратов, как leomus.ru/valve-amps

В разделе «Ламповая техника» собраны описания гитарных самодельных усилителей, кабинета 1 x 12, переделки советского усилителя «Кинап» под гитарные нужды, светомузыки, стробоскопа и других устройств. Искушенный радиолюбитель может и сам попробовать собрать свой первый усилитель на выходных лампах 6П14П или 6П3С. Благо в наши дни есть специализированные сайты по продаже корпусов для РЭА, выходных и силовых трансформаторов и других сопутствующих деталей. Такое творчество может вполне вместиться в сумму до 15 тысяч рублей, что является ценником весьма демократичным по сравнению с брендовыми усилителями на аналогичных зарубежных лампах.

Наличие в радиомагазинах всех доступных инструментов и оборудования предоставляет широкий доступ к творчеству “Do It Yourself”.

Что же такое «усилитель звука на лампах»?

Ламповый усилитель звуковой частоты – это музыкально-техническое устройство, которое воспроизводит звук максимально приближенный к идеальному, как его слышит человек в концертном зале или камерной аудитории. Данная аппаратура позволяет проникнуть в мир совершенного звучания, полного безупречности и гармонии.

В XXI веке ламповый усилитель – вещь довольно редкая. Но когда-то в 30-50ых годах прошлого века их применяли в каждом кинотеатре и танцевальных площадках. С изобретением транзистора в 1947 году открылись новые горизонты полупроводниковых элементов, что вызвало сокращение числа устройств на лампах. Хотя в гитарной индустрии лампы удерживают первые позиции до сего дня, за исключением технологий моделирования звука.