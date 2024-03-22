Huawei представила мобильные и носимые устройств новой волны «Super Slim, Super Selfie»

HUAWEI Consumer Business Group (CBG) представила свою новейшую линейку продуктов «Super Slim, Super Selfie», флагманом которой стала серия смартфонов HUAWEI nova 12, известная своими усовершенствованными функциями для съемки селфи.

Также были представлены фитнес-браслет HUAWEI Band 9 и беспроводные наушники HUAWEI FREELACE Pro 2.

Серия HUAWEI nova 12 олицетворяет гармонию стиля и технологии, включая легкую модель HUAWEI nova 12s с уникальным дизайном в виде перекрывающихся лепестков. Как HUAWEI nova 12s, так и HUAWEI nova 12 SE унаследовали культовый дизайн Star Orbit Ring.

Дополняющие смартфоны беспроводные наушники HUAWEI FREELACE Pro 2 и браслеты HUAWEI Band 9 сочетают функциональность с модой. Конструкция наушников с шейным ободом обеспечивает удобство пользования ими в течение всего дня, а стильный ремешок HUAWEI Band 9 делает браслет удобным в повседневной носке; оба аксессуара доступны в различном цветовом исполнении, способном дополнить любой наряд.

Серия HUAWEI nova 12 предлагает модель HUAWEI nova 12s с селфи-камерой 60 МП и ультрашироким углом обзора, которая расширяет границы возможностей за счет групповых снимков с высоким разрешением и пейзажных селфи. Кроме того, серия отличается значительными возможностями задней камеры, поддерживаемыми современным программным обеспечением для фотосъемки.

Серия дебютирует с EMUI 14, улучшая пользовательский опыт за счет повышенной безопасности, персонализации и эффективности. EMUI 14 представляет такие функции, как Live View для работы приложений в режиме реального времени на экране блокировки и комплексные средства управления конфиденциальностью. Серия HUAWEI nova 12 оптимизирована для продолжительной работы благодаря большим батареям и быстрой зарядке, что сокращает время простоя для пользователей.

HUAWEI Band 9 и HUAWEI FreeLace Pro 2 отличаются длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, что позволяет пользователям оставаться на связи без частой подзарядки. Браслет HUAWEI Band 9 также оснащен технологией HUAWEI TruSleep™ 4.0, превращающей его в систему для комплексного мониторинга сна на запястье пользователя.