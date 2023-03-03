Huawei представили Petal Maps на выставке MWC 2023

Во время Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2023 компания Huawei продемонстрировала Petal Maps и их инновационные функции, включая полноэкранное управление полосами движения, мониторинг дорожного трафика в режиме реального времени, множественные слои на картах, сервисы жизнеобеспечения и навигацию на часах. Благодаря этим функциям Petal Maps может предоставлять пользователям по всему миру надежные навигационные и картографические услуги, поддерживаемые созданной экосистемой.

В настоящее время сервис Petal Maps охватывает более 160 стран и регионов, насчитывая более 40 миллионов MAU, и может отображать данные карт более чем на 70 языках. Благодаря своему обширному набору функций Petal Maps хорошо принят пользователями по всему миру и служит подобно недремлющему пилоту, который готов поддерживать пользователей, исследующих мир.

Huawei Showcases Petal Maps at MWC 2023

Полноэкранный помощник на полосах движения для легкой навигации во время сложных поворотов.

На выставке MWC Huawei представили полноэкранное руководство по управлению полосами движения в Petal Maps, что перевернуло предоставление о привычном опыте в навигации. Эта функция расширяет представление о навигации на полосах движения, заполнив весь экран, и помогая пользователям с легкостью оценивать полосу движения, на которой находится их автомобиль. Кроме того, эта функция охватывает большее число дорог в таких странах, как Малайзия, Филиппины и Мексика, что в сочетании с более четкой картинкой обеспечивает более высокое качество обслуживания пользователей.

Полноэкранная функция управления на полосах движения использует многочисленные возможности, включая алгоритмы 3D-моделирования дорожного движения и извлечение полосы из спутниковых HD изображений для автоматического моделирования и представления подробной информации о дорогах в трехмерном формате, что обеспечивает более четкое отображение дорог на цифровых картах. Petal Maps особенно эффективны в обеспечении более четкого руководства по навигации и рекомендациях относительно вождения в более сложных дорожных сценариях, напоминая пользователям о своевременном изменении полос движения и облегчая их перемещение во время сложных поворотов.

At MWC, Huawei showcased the full-screen lane-level guidance function of Petal Maps, which overhauls the conventional navigation experience. This function expands the view of lane-level guidance to fill the full screen, helping users more easily judge the exact lane their vehicle is in. In addition, the function covers more roads in countries like Malaysia, the Philippines, and Mexico, which, paired with a clearer view, creates a better user experience.

Кроме того, Petal Maps стремятся предоставлять услуги экологичной и безопасной навигации. Любителям велоспорта Petal Maps могут предоставить наиболее подходящие маршруты в соответствии с условиями дорожного движения, чтобы они смогли внести свой вклад в окружающую среду. Тем, кто любит прогулки, Petal Maps с помочью вибрации на часах сможет подсказать когда и куда повернуть, позволив человеку осмотреться, вместо того, чтобы беспокоиться о навигации.

Эффект погружения для воссоздания реального мира на цифровых картах

Petal Maps способны визуализировать дороги, здания, погодные условия и ночные виды в цветах, идентичных реальности. Это наглядно воссоздает реальный мир в рамках цифровых карт, помогая пользователям легче понимать их и перемещаться по ним. В настоящее время сервис Petal Maps поддерживает детализированный 3D-дисплей почти ста исторических зданий. В выставочной зоне Huawei посетители смогли использовать сервис Petal Maps для изучения таких легендарных зданий Барселоны, как Sagrada Família и Casa Milà, которые воссозданы в трехмерном формате на цифровых картах платформы. Кроме того, Petal Maps способен отображать динамические погодные условия, такие как облака, солнце и шторм, в зависимости от погоды в данной местности, а также может отображать уличные фонари и другие детали здания в ночное время.

For cycling enthusiasts, Petal Maps can determine the most suitable route according to traffic conditions, so that users can do their bit for the environment.

Petal Maps стремится к воссозданию реального мира с помощью цифровых карт. На выставке MWC компания Huawei представили трехмерные карты – Petal Maps, в которых используется ведущая в отрасли технология эксплицитного излучения поля и мультитехнология настройки пакетов данных из нескольких источников для систематической оптимизации трехмерного воссоздания карт сверхвысокой четкости и больших карт, реализации рендеринга реальных объектов и воссоздании зданий в поразительных деталях.

Совместное создание экосистемы с полностью открытыми возможностями картографической платформы

В дополнение к инновационным функциям карт, сервис Huawei тесно сотрудничает с партнерами по экосистеме, такими как отели, райдхейлинговые поставщики и продавцы общественного питания в туристическом и транспортном секторах, одним движением обеспечивая целый ряд повседневных услуг через Petal Maps. Например, сервис Petal Maps предоставляет пользователям услуги, необходимые для поездок на различных видах транспорта, оформления заказов на вынос, а также бронирования отелей и билетов в живописные места.

For cycling enthusiasts, Petal Maps can determine the most suitable route according to traffic conditions, so that users can do their bit for the environment.

На выставке MWC компания Huawei также продемонстрировала Petal Maps Platform — кроссплатформенную и интегрированную картографическую платформу для всех сценариев. Petal Maps Platform интегрирует и открывает возможности Location Kit, Map Kit, Site Kit и Navi Kit для разработчиков по всему миру, обеспечивая поддержку инноваций в их приложениях. Благодаря этой платформе разработчики в таких отраслях, как туризм, услуги по жизнеобеспечению, электронная коммерция, значительно сократят расходы на разработку и добьются эффективной цифровой трансформации.

Petal Maps is capable of rendering roads, buildings, weather effects, and night scenes in great detail, with colors that are true to the real world.

В будущем Huawei продолжит работу по повышению качества обслуживания пользователей в Petal Maps и исследованию передовых технологий, направленных на предоставление пользователям более надежных и простых в использовании навигационных услуг, а также более открытых и безопасных картографических сервисов для разработчиков. Huawei занимается созданием картографической экосистемы наряду с пользователями и разработчиками.