InfiRay®новую серию тепловизионных камер собственной разработки

ЯНЬТАЙ (Китай), 20 июня 2022 г. /PRNewswire/ — Компания IRay Technology Co., Ltd. (далее InfiRay®), один из ведущих брендов в области тепловидения, сегодня объявила о выпуске новой портативной тепловизионной камеры M620 с новейшей тепловой технологией InfiRay® CMOS.

Портативная тепловизионная камера обеспечивает интуитивно понятное, интеллектуальное обнаружение подвижных целей, а также промышленное тепловизионное изображение без необходимости контактного измерения температуры, предоставляя пользователям широкий спектр возможностей в различных отраслях. Новейшая портативная тепловизионная камера InfiRay может быть использована для получения изображений в промышленности и измерения температуры при проведении исследований и разработок, проверке систем ОВК (отопления, вентиляции и кондиционирования), техническом обслуживании оборудования, электротехническом осмотре, техническом обслуживании электрооборудования и пр.

«Компания InfiRay стремится предоставлять своим клиентам тепловизионные продукты и решения мирового класса. Мы очень рады запустить нашу самостоятельно разработанную портативную тепловизионную камеру M620, которая не имеет себе равных по точности, эффективности и портативности в области промышленных тепловизионных систем», — заявил г-н Лю (Liu), менеджер по продажам регионов СНГ InfiRay.

Портативная тепловизионная камера InfiRay® Tianxuan M620 является очередным усовершенствованным шедевром линейки продукции Tianxuan M! Этот прибор, оснащенный надежным детектором собственной разработки с использованием передовой технологии 12 мкм, обеспечивает возможность промышленного тепловидения с разрешением 640×512 и высокой чувствительностью 35 мК. Прибор с легкостью улавливает небольшие горячие точки. Узкий угол обзора 23° эквивалентен примерно 2,4-кратному оптическому зуму широкого угла обзора 56°, что больше подходит для измерений на средних и больших расстояниях. Диапазон измерения температуры расширен до 650°C, что подходит для широкого спектра сценариев промышленного тепловидения, в том числе мониторинга температуры стали при изготовлении пресс-форм.

Изделие поставляется в стандартной комплектации с картой Micro SD объемом 32 Гб с максимальной расширяемой емкостью 512 ГБ, обеспечивающей достаточный объем памяти для записи видео в течение длительного времени, а также поиска и устранения неисправностей вне помещений. Благодаря своей конструкции и детектору 12 мкм, модель M620 обладает преимуществами компактного устройства и весит на 68% меньше сопоставимых тепловизионных камер!

О компании InfiRay

Компания InfiRay® специализируется на разработке технологий и продуктов тепловидения с полностью независимыми интеллектуальными характеристиками. InfiRay® стремится предоставлять клиентам по всему миру лучшие в мире профессиональные тепловизионные продукты и решения. К основным продуктам компании относятся устройства с технологией CMOS, тепловизионные модули, портативные тепловизионные камеры для промышленного тепловидения и тепловизионные камеры ночного видения.