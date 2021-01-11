„Это — не ха-ха!“ серьезно заявила певица Риа Рик

Новый шлягер певицы Рии Рик „Это — не ха-ха!“ набирает обороты. Песня звучит уже не только на радиостанциях России, но и за рубежом.

„Эту песню без улыбки и не приплясывая слушать нельзя“, отзываются слушатели и диджеи радиостанций, во время интервью Риа Рик в эфире.

„Да, песня веселенькая получилась!“, соглашается певица.

Об истории создания трека Риа Рик поделилась в одном из интервью: „Дело было как-то осенним вечером… Мы сидели с супругом в одном из берлинских кафе за бокалом игристого… За беседой я произнесла слова, которые в дальнейшем определили появление новой песни. Я сказала, что люблю шампанское… И тут моего мужа осенило, и он продолжил дальше рифму: „Я люблю шампанское, хорошие манеры, и совсем не против, когда вокруг миллионеры!“ А вскоре родилась и мелодия“.

Относительно супруга певицы, необходимо отметить, что таковым является композитор, автор текстов и исполнитель, Александр Кирсс. Его песни, такие как, например: „С розою красивою“, „Я выпью за счастье“, „Мадам, Вы были на Кудамм?“ и др. вошли во многие музыкальные сборники, звучат на радиостанциях и в интернете. Поэтому не удивительно, что в таком творческом тандеме рождаются хиты.