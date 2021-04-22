Конкурс «Помним героев войны и Победы» завершился в Москве

В российской столице подвели черту под проведением конкурса школьных музеев военно-исторической направленности «Помним героев войны и Победы». Он проходил в 2019/2020 учебном году и был приурочен к 75-летию Победы в ВОВ. Участниками соревнования выступили порядка четырех сотен музеев, 75 из которых в результате сформировали список лучших. Торжественную церемонию чествования лауреатов провели в Музее Победы, ее посетил руководитель московского Департамента образования и науки Александр Молотков.

Заместитель столичного образовательного ведомства Антон Молев заявил в своем комментарии, что школьный музей является особым культурным пространством, наделяющим второй жизнью события прошлого. В музее история для ребят становится наглядной и понятной. По сути, музейная педагогика очень важна для воспитания представителей подрастающего поколения, — подчеркнул представитель образовательного ведомства мегаполиса.