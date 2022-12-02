Лауреат премии Grammy® певица Ариана Гранде представляет свой первый дуэт ароматов MOD

Лауреат премии Grammy® американская певица Ариана Гранде представила новую коллекцию ароматов MOD, которая стала первой, выпущенной под брендом Ariana Grande Fragrance. Коллекцию, включающую два роскошных новых аромата, начиная с сегодняшнего можно приобрести исключительно на сайте Ulta.com, а с 11 декабря она поступит в магазины Ulta Beauty по всей территории США.

Дуэт ароматов MOD, ставший воплощением современности, свободы самовыражения и индивидуальности, назван по имени британской молодежной субкультуры модов, достигшей пика популярности в Лондоне в середине 1960-х. Новые ароматы MOD Vanilla и MOD Blush передают присущее той эпохе ощущение новизны и неукротимой энергии.

«Я очень рада представить свой первый парфюмерный дуэт MOD Vanilla и MOD Blush, — говорит Ариана Гранде. — Когда мы начали работать над ним больше года назад, я буквально влюбилась в оба аромата и в материалы для рекламной кампании, над которым мы работали со Стефаном (Stefan Kohli). Мне действительно хотелось сделать что-то необычное и интересное для своих поклонников, выпустив одновременно два новых аромата, и я очень надеюсь, что они полюбят их так же, как их полюбили члены моей команды, мои друзья и я сама. Мы вылили на себя много, много пробников!!! Mod Vanilla и Mod Blush быстро вошли в число моих самых любимых ароматов в нашей великолепной парфюмерной линейке, и я считаю дни, оставшиеся до того момента, когда вы тоже сможете их оценить!».

«Коллекция MOD стала новым захватывающим этапом в развитии ассортимента ароматов бренда Ariana Grande, — объясняет директор по маркетингу компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). — Наш подход к созданию этих духов, отражает направление, за которым я вижу будущее. Положенная в основу дизайна, маркетинговой компании и самих ароматов концепция, делающая акцент на удивительно современном сочетании простоты и роскоши с привязкой к природе, обеспечит им успех у поклонников».