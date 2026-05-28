Названы лучшие перекусы для работы в офисе в летний зной

Летом в офисе погода меняется быстрее, чем в прогнозе: то кондиционер работает на полную, то его выключают, и становится душно. К обеду голова тяжелеет, хочется сделать перерыв и перекусить. Однако привычные шоколадные батончики, печенье и булки часто приводят не к бодрости, а к сонливости.

Эксперты объясняют: жара сама по себе замедляет все процессы в организме. Кровь становится гуще, сердцу тяжелее ее качать. Если в такой момент нагружать желудок горячей и калорийной пищей, организм тратит драгоценную энергию на переваривание. «Прохладный» перекус таких затрат не требует — он помогает снизить температуру тела, не перегружая пищеварение.

Специалисты выделили несколько вариантов удачных летних перекусов. Среди них — замороженный йогурт с ягодами, который напоминает сорбет, творожный сырок на овсяном печенье вместо чизкейка, а также йогурт с гранолой для хруста и энергии.

Таким образом, заблуждение о том, что в жару организму требуется сладкая и жирная пища для подзарядки, не соответствует действительности. Холодные перекусы, в отличие от горячих и калорийных блюд, не требуют значительных энергозатрат на переваривание и помогают легче переносить высокие температуры.