Новейшие тенденции и инновации в мебельной промышленности продемонстрируют на CIFF Guangzhou 2024

53-я Китайская международная мебельная ярмарка (CIFF Guangzhou 2024) будет проходить в Гуанчжоу в два этапа: с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта. CIFF Guangzhou 2024 стремится содействовать высококачественному развитию и сотрудничеству, уделяя особое внимание представлению последних тенденций и инноваций. На площади 850 000 квадратных метров в мероприятии принимает участие свыше 4000 брендов, предлагая широкий ассортимент продукции, в том числе домашнюю мебель, офисные и коммерческие пространства, декоративный домашний текстиль, зоны отдыха на открытом воздухе, а также оборудование и материалы.

Выставка домашней мебели, которая пройдет с 18 по 21 марта, сможет похвастаться увеличенной и улучшенной планировкой на площади 435 000 квадратных метров. На выставке экспонентам и посетителям будет предложено больше пространства и функциональных возможностей. Секторы дизайна, мягкой и столовой мебели увеличены на 66, 69 и 71 процент соответственно, и особое внимание уделяется темам интеллектуальной среды и пригодности для пожилых людей.

С 28 по 31 марта части выставки «Офисное и коммерческое пространство» и CIFM/interzum guangzhou займут все 45 павильонов выставочного комплекса Canton Fair Complex, превзойдя прошлый рекорд, установленный выставкой CIFF Guangzhou 2023, на 43 000 квадратных метров. На выставке будут представлены лучшие достижения в области офисной и коммерческой мебели, оборудования и дизайна.

Кроме того, на выставке CIFF Guangzhou 2024 будут проведены различные тематические выставки, такие как «Умный дом» и «Уход за пожилыми людьми на дому». Мероприятие также послужит новым вдохновением и создаст новые возможности для стимулирования и развития новых производительных сил в отрасли благодаря серии выставок и форумов по эстетике дизайна.

Мероприятие продемонстрирует свою важнейшую роль в качестве моста, соединяющего китайских производителей мебели с мировыми рынками. Оно послужит платформой для подробных дискуссий и сотрудничества между тремя ключевыми группами отрасли — дизайнерами, дилерами и международными покупателями. На ней также будут предложены более индивидуальные услуги, например InterBiz Club, служащий комплексной экосистемой обслуживания иностранных посетителей CIFF из более чем 200 стран и регионов.

Кроме того, в рамках выставки CIFF Guangzhou 2024 будет проведена церемония награждения China Diamond Awards (CD Awards), на которой будут награждены победители первого в Китае конкурса дизайна для всей цепочки отрасли товаров для дома и мебели. Премия CD Awards должна подчеркнуть важную роль креативного дизайна в улучшении жизни. Ею будут награждены выдающиеся бренды, преуспевающие в дизайне мебели и определяющие отраслевые тенденции, а также определяющие высокие стандарты и концепции мебельной промышленности.