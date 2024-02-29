Новые решения Supermicro повышают производительность 5G и облачных рабочих нагрузок

Компания Supermicro, Inc., поставляющая комплексные ИТ-решения для ИИ, облака, хранения данных и 5G/Edge, представила расширенный ассортимент специализированных инфраструктурных решений для повышения производительности и эффективности 5G и телекоммуникационных рабочих нагрузок. Благодаря одному из самых разнообразных предложений в отрасли компания Supermicro дает возможность клиентам расширять свои общедоступные и частные инфраструктуры 5G с повышенной производительностью из расчета на ватт потребляемой энергии и поддержкой новых и инновационных приложений ИИ. Являясь давним сторонником открытых сетевых платформ и членом альянса O-RAN, компания Supermicro включает в ассортимент своей продукции системы на процессорах Intel® Xeon® 5-го поколения, AMD EPYC™ серии 8004 и NVIDIA Grace Hopper™ Superchip.

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«Supermicro расширяет и без того широкий ассортимент экологичных и современнейших серверов для удовлетворения высоких требований рынков 5G и телекоммуникационных услуг, а также ИИ для периферийных устройств, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Наши продукты не ограничиваются только техническими решениями, это и предоставление клиентам ощутимых преимуществ. Мы быстро выводим функционал ИИ из ЦОД на периферийные устройства сети, используя нашу архитектуру Building Block. Наши продукты позволяют операторам предлагать своим клиентам новые функции с повышенной производительностью и низким энергопотреблением. Наши периферийные серверы имеют до 2 ТБ высокоскоростной памяти DDR5, 6 разъемов PCIe и ряд сетевых опций. Эти системы предназначены для повышения энергоэффективности и производительности из расчета на ватт потребляемой энергии, что позволяет операторам создавать высокопроизводительные индивидуальные решения, отвечающие их уникальным требованиям. Это убеждает наших клиентов в том, что они инвестируют в надежные и эффективные решения».

На конгрессе MWC, который проходит в Барселоне, Испания, с 26 по 29 февраля, компания Supermicro демонстрирует одну из нескольких новых систем на базе центрального процессора NVIDIA Grace Hopper Superchip. Система ARS-111GL-NHR высокой плотности в компактном корпусе высотой 1U стойки оснащена центральным процессором, интегрированным с графическим процессором H100, каналом связи NVLink® с пропускной способностью 900 ГБ/с и низкой задержкой, когерентной памятью объемом до 576 ГБ и 2 разъемами PCIe 5.0 x16, поддерживающими NVIDIA BlueField®-3 или ConnectX®-7. Это мощное сочетание функций и компактный форм-фактор делают платформу идеальной для больших языковых моделей (LLM) и приложений генеративного ИИ, а также обучения и анализа данных на основе 5G. Универсальность платформы позволяет нашим клиентам адаптировать наши решения под их конкретные требования, обеспечивая им контроль над своей инфраструктурой.

В периферийной платформе для 5G сверхмалой глубины SYS-211E от Supermicro используется процессор Intel Xeon 5-го поколения для повышения производительности из расчета на ватт потребляемой мощности на 36 %* по сравнению с предыдущим поколением. Этот результат позволяет клиентам использовать как общедоступные телекоммуникационные сети, так и частные сети 5G с повышенной эффективностью, не отставая от растущего объема сетевого трафика при одновременном снижении эксплуатационных расходов. Форм-фактор высотой 2U стойки с фронтальным доступом размером менее 300 мм разработан в соответствии с рекомендациями NEBS уровня 3 и имеет до 2 ТБ памяти DDR5-5600 МГц, а также до 6 настраиваемых разъемов PCIe 5.0 для дополнительных карт, что обеспечивает универсальность и производительность в шасси высокой плотности. Индивидуально комплектуемая модель этой системы SYS-211E-FRN13P служит готовой коммерческой платформой (COTS) распределенных модулей (DU) для развертывания сети Open RAN с 12 встроенными сетевыми портами 25 GbE, встроенной поддержкой синхронизации SyncE и GNSS и технологией Intel vRAN Boost. Система оптимизирована в плане стоимости, размера и энергопотребления, обработки больших объемов трафика на периферии для различных конфигураций сотовых узлов, включая большие потоки MIMO.

Система AS -1115S-FWTRT на базе процессора AMD EPYC серии 8004, выводит новейшие процессоры EPYC на периферию. Конфигурация оптимизирована для высокой эффективности и сниженного энергопотребления, что делает ее идеальной платформой для телекоммуникационных и периферийных задач. Supermicro усиливает эти преимущества посредством форм-фактора высотой 1U стойки малой глубины с фронтальным доступом к разъемам ввода-вывода, с памятью DDR5-4800 МГц объемом до 576 ГБ, 2 сетевыми портами 10 GbE, 2 разъемами PCIe 5.0 x16 FHFL и 1 низкопрофильным разъемом PCIe 5.0 x16.

Supermicro продемонстрирует на MWC Barcelona 2024 широкий спектр решений для рынков 5G и телекоммуникаций. На стенде Supermicro представлены системы на базе центральных и графических процессоров Intel, AMD и NVIDIA. В том числе широкий ассортимент сетевых серверов, решений для хранения данных, серверов с жидкостным охлаждением и ряд систем для построения сетей Open RAN. Кроме того, Supermicro продемонстрирует интерактивное решение для розничной торговли с 3D-аватаром, предназначенное для более комфортного совершения покупок в магазинах. Также в режиме реального времени будет продемонстрировано ПО для частные сетей 5G и отвечающих требованиям O-RAN виртуальных сетей RAN (vRAN), созданное с помощью Wind River.

Также на стенде Supermicro будут представлены следующие системы:

Мощная и универсальная система SuperEdge SYS-211SE-31D/A из трех независимых узлов, каждый из которых оснащен процессором Intel Xeon 5-го поколения, тремя разъемами PCIe 5.0 x16 и имеет до 2 ТБ памяти DDR5. Эта система высотой 2U стойки также имеет передние разъемы ввода-вывода и широкий диапазон рабочих температур, а благодаря малой глубине она отлично подходит для размещения за пределами центра обработки данных.

Система Supermicro Hyper-E SYS-221HE является платформой высокой плотности с двумя процессорами Intel Xeon 5-го поколения высотой 2U стойки форм-фактора малой глубины. Система позволяет установить до 3 графических процессоров NVIDIA двойной ширины, включая NVIDIA H100, A10, L40S, A40 и A2. Благодаря высокой производительности и компактному форм-фактору система Hyper-E оптимально подходит для требовательных рабочих нагрузок, включая обучение ИИ и анализ данных на периферии.

Supermicro AS -1115SV — это экономичная однопроцессорная система на базе процессора AMD EPYC серии 8004 форм-фактора высотой 1U стойки. Эта система имеет до 576 ГБ памяти DDR5, 3 разъема PCIe 5.0 x16 и до 10 отсеков для 2,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены.