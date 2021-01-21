Реновация и регионы: новый закон, новые стройки

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о всероссийской реновации жилья в России 30 декабря 2020 года. После отгремевших праздников, когда страна возвращается к трудовым будням, стоит еще раз взглянуть на одну из самых дискуссионных инициатив прошлого года.

В 2021 году под действие программы подпадут 4 города миллионника – Новосибирск, Тюмень, Кемерово и Казань. Потенциально это означает строительный бум на этих территориях, ведь жильцам старых домов потребуется предложить достойную альтернативу, причем не только с точки зрения стоимости жилплощади, но и квадратных метров по рыночной стоимости. В новом законе прописаны меры, позволяющие собственникам отказаться от изменения жилищных условий если местные власти предложат им негодную альтернативу или недостаточный объем денежного возмещения.

С другой стороны, сами застройщики пока с опаской относятся к новым возможностям. В условиях высоких цен на недвижимость в Москве рентабельность участия в столичной реновации была высока, в то время как во многих регионах России себестоимость строительства равна столичной, в то время как цены на жилье в 4-5 раз ниже. По мнению ряда экспертов, это может отпугнуть большую часть инвесторов. Впрочем, как раз этот момент можно назвать дискуссионным. Дело в том, что в России себестоимость строительства жилья может быть существенно снижена при сохранении качества исполнения. Каким образом? За счет использования отечественной продукции, и тому есть ряд прецедентов.

Так, в 2020 году в Иркутской области за короткий срок были построены три медицинских центра для лечения COVID-19 в Братске, Шелехове и Тайшете. Это стало возможным во многом благодаря использованию хризотилцементных фасадных плит, которые решили сразу несколько задач. Во-первых, хризотилцементная продукция имеет класс «НГ» (негорючий), т.е. вообще не горит. Она стала своеобразной пассивной системой пожарной безопасности для медицинских центров. Во-вторых, подобные фасадные плиты долговечные и простые в монтаже. Гарантия на подобную продукцию начинается от 25 лет, и то речь идет в основном о выцветании краски после указанного срока. Скорость же монтажа была очень важна в условиях бушующей пандемии. И, наконец, в-третьих, хризотилцементные фасадные плиты доступнее всех своих функциональных аналогов на рынке. Для осуществления массового строительства экономичность продукции является крайне важным фактором.

Впрочем, это экстренная ситуация – а как ведут себя хризотиловые плиты в «гражданской» жизни? Фиброцементные фасадные плиты уже применили в Москве при строительстве жилого дома в Даниловском районе. Примечательно, что застройщик как раз участвовал в столичной программе реновации, и выбрал хризотилцементную продукцию не случайно. При своих отменных эксплуатационных характеристиках и привлекательном внешнем виде, она является отличным долговременным решением для строительства массовых объектов. Кстати, также думают и в Казахстане – под конец 2020 года для строительства двух жилых комплексов («Браво» и «Сан Сити» в городе Нурсултан) у красноярского комбината «Волна» застройщик заказал 19 тыс. кв.м. хризотилцементных фасадных плит.

Таким образом, опасения инвесторов по участию во всероссийской программе реновации в части рентабельности строительства преувеличены. Немного гибкости мышления, отхода от привычных схем и ориентация на отечественную продукцию – и тут же можно снизить себестоимость объекта при сохранении его качества. У застройщиков есть все возможности, их просто необходимо увидеть.