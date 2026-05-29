Российский производитель спецтехники представил новый автодом на базе Sollers SF-5

Компания «СТ Нижегородец» объявила о запуске продаж нового автодома Verso, построенного на российском шасси Sollers SF-5. Модель рассчитана на путешествия до пяти человек и ориентирована на растущий сегмент внутреннего автотуризма. Официальная премьера новинки состоится на выставке «Кемпер Экспо» в Коломне с 29 по 31 мая.

Автодом создан на базе заднеприводного шасси Sollers SF-5 с автоматической коробкой передач и дизельным двигателем объемом 2,7 л. В компании считают, что использование российской платформы позволит обеспечить стабильное производство и упростить дальнейшее обслуживание автомобилей для владельцев по всей стране.

Жилой модуль полностью разработан и производится на мощностях «СТ Нижегородец». Кузов изготовлен из сэндвич-панелей со стеклопластиковыми внешними и внутренними слоями и утеплителем из экструдированного пенополистирола. Такая конструкция обеспечивает необходимую теплоизоляцию и устойчивость к воздействию внешней среды во время длительной эксплуатации. Габариты автомобиля составляют 7,1 м в длину, 2,28 м в ширину и 3,25 м в высоту.

Внутреннее пространство разделено на несколько функциональных зон. В передней части расположена столовая группа с дополнительными пассажирскими местами, за ней находится кухонный блок с варочной панелью, мойкой и холодильником объемом 140 л. Отдельным помещением выполнен санузел с душем и туалетом. Для размещения пассажиров предусмотрены две двуспальные кровати размером 2000 на 1400 мм, расположенные в задней части жилого модуля и в алькове над кабиной. Еще одно спальное место может быть организовано в обеденной зоне.

Одной из особенностей модели стала высокая степень автономности. Автодом оснащен двумя солнечными панелями суммарной мощностью 400 Вт, аккумуляторной батареей емкостью 200 А·ч и инвертором мощностью 3500 Вт. Запас чистой воды превышает 100 л, а бак для серой воды рассчитан на 80 л. За отопление и горячее водоснабжение отвечает комбинированная система с бойлером объемом 10 л. В оснащение также входят кондиционер, выдвижная электрическая ступень, внешняя маркиза длиной 4 м и багажные отсеки.

Развитие сегмента автодомов связано с ростом интереса россиян к самостоятельным путешествиям по стране. На этом фоне отечественные производители все активнее осваивают нишу, которая ранее в значительной степени была занята импортной техникой.

Для «СТ Нижегородец» модель Verso стала продолжением линейки туристических автомобилей. В 2025 году компания представила автодом Feria, который стал первым серийным проектом производителя в этом сегменте. Новый Verso позиционируется как более просторное и функциональное решение для семейных поездок на дальние расстояния.

«Мы создавали Verso для тех, кто хочет путешествовать с комфортом, не идя на компромиссы. Два полноценных спальных места, отдельный санузел с душем и российское шасси Sollers SF-5 делают эту модель полноценным домом на колесах, который можно приобрести и обслуживать в России», – заявил генеральный директор ООО «СТ Нижегородец» Владимир Гойхман.

Стоимость автодома начинается от 6,15 млн руб. При наличии шасси срок производства составляет около одного месяца.