Руководитель НИИЭТ вошел в состав экспертного совета комиссии Госсовета РФ

Генеральный директор НИИЭТ (входит в ГК «Элемент», MOEX: ELMT) Павел Куцько включен в состав экспертного совета комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

Совет обеспечивает аналитическое сопровождение и подготовку предложений по развитию промпроизводства, инновациям, инвестициям, цифровой трансформации и повышению конкурентоспособности российской продукции. Подготовленные материалы используются комиссией Госсовета при принятии стратегических решений. Госсовет РФ участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны.

Среди ключевых направлений работы экспертного совета на 2026 год — биоэкономика, химическая промышленность, машиностроение, беспилотные системы, роботизация, цифровая трансформация и совершенствование отраслевого регулирования.

В состав экспертного совета входят специалисты с глубокими знаниями и большим опытом в промышленном секторе, представители научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных объединений.

Участие Павла Куцько позволит учитывать практический опыт предприятий радиоэлектронной отрасли при подготовке предложений для профильных ведомств. Деятельность экспертного совета комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» носит консультативный характер и осуществляется на общественных началах.