Семейноцентричность как фактор роста бизнеса: новая архитектура устойчивого развития российских компаний

В рамках сессии «Семейноцентричность как точка роста бизнеса: новая управленческая архитектура устойчивого развития российских компаний» эксперты рассмотрят вопросы перехода от краткосрочной максимизации прибыли к формированию долгосрочных и устойчивых бизнес-систем. Центральным событием сессии станет официальная презентация и запуск проекта «Семейноцентричность в корпоративном управлении российских бизнес-организаций».

В сложившихся экономических условиях приоритеты бизнеса всё активнее перемещаются в сторону укрепления устойчивости. Участники сессии познакомят аудиторию с концепцией «Семейноцентричность 360» — комплексной управленческой моделью, предполагающей встраивание семейных ценностей во все уровни бизнес-процессов: от внутренней корпоративной культуры до внешних GR-стратегий и продуктового позиционирования.

Председатель правления фонда «Семья и корпоративная среда», идеолог и сооснователь экспертного клуба «Семья и корпоративная среда» Ольга Ручьева отметила, что семейноцентричность на сегодняшний день представляет собой инструмент повышения стратегической конкурентоспособности бизнеса. Она подчеркнула, что интеграция семейных ценностей в бизнес-процессы даёт компаниям возможность выстраивать лояльную экосистему, сокращать операционные риски и сохранять устойчивость в периоды рыночной турбулентности.

Сооснователь конгресса «Точки роста в бизнесе» и клуба «Семья и корпоративная среда» Алина Ковалева указала на то, что современный бизнес-ландшафт диктует необходимость новых подходов к управлению и устойчивому развитию. Она пояснила: проект «Семейноцентричность в корпоративном управлении российских бизнес-организаций» и тематическая сессия на конгрессе являются ответом на рыночный запрос по формированию стандартов устойчивого развития. По её словам, участникам будет представлена архитектура, позволяющая компаниям трансформировать социальные обязательства в реальные бизнес-результаты, обеспечивая тем самым долгосрочный рост и укрепление рыночных позиций.