Система управления образованием ONE! Management показала высокую эффективность

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ONE! MANAGEMENT: частные школы ONE! International School к 2032 году воспитают свыше 10 000 людей новой формации. 3 000 выпускников поступят в ТОП-10 мировых университетов

Максим Натапов, основатель компании ONE! International Educational Group, представил на Московском международном салоне образования – 2021 систему управления современным образованием ONE! Management.

Максим Натапов наряду с другими профессионалами частного образования принял участие в панельной дискуссии «Что мешает распространить предпринимательское образование?». Тема дискуссии напрямую связана с особенностью основанных г-ном Натаповым школ ONE! International School. В них уже в 1-м классе в основной учебный план вводится предмет «предпринимательство», и в формате обучения и одновременно развлечения школьники легко постигают азы, возможно, будущих профессий и получают четкое представление о важности образования и необходимости качественного обучения.

Разработанный командой российских и международных специалистов новый образовательный стандарт, установленный в сети школ ONE! International School, позволяет применять к каждому ученику индивидуальный подход, базирующийся на его интересах и склонностях, давать свободу творчества и вырабатывать те самые soft skills, без которых невозможно эффективно адаптироваться в современной жизни.

После дискуссии Максим Натапов представил доклад «Академический и управленческий стандарт от ONE! International Educational Group», посвященный уникальной системе управления современным образованием ONE Management, показавшей свою высокую эффективность в садах и школах ONE! International School. Сформировавшийся опыт позволил компании перейти от открытия собственных школ к управлению образованием в других частных школах с помощью технологии ONE! Management.

«Нехватка квалицированных кадров, отсутствие качественных IT-решений, слабый уровень клиентского сервиса и, как следствие, низкий уровень заинтересованности учеников в обучении тормозят развитие современного образования. Разработанная нами, на мой взгляд, революционная технология ONE! Management двигает образование в будущее, которое уже наступило», — сказал Максим Натапов.

В систему ONE! Management помимо стандартов клиентского сервиса, управления организацией и академических стандартов заложены практики развития 12 ключевых навыков и характеристик, выработка которых очень важна для современного образованного человека. Это грамотность, любознательность, критическое и креативное мышление, самоорганизация, коммуникация, кооперация, умение решать проблемы и задачи, инициативность, адаптивность, настойчивость, умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание. Именно развитие данных навыков у детей позволяет школам ONE! International выполнять свою миссию: воспитывать моральных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему.

Система ONE! Management помогает реализовать образование по современным стандартам в любой частной школе или в детском саду, внедрить в них облачную систему управления, обучить педагогов и персонал, грамотно обустроить пространство, организовать продажи, оценить юридические и финансовые риски, сформировать сообщество родителей и, разумеется, воспитать детей, которые станут сознательными членами общества.

Сегодня система ONE! Management реализована в 6 кампусах школ и детских садов, 2-х центрах исследования и разработки в России и США, 2-х предпринимательских лагерях на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и один центр подготовки педагогов с возможностью одновременного обучения более 1000 человек. Система заботится об образовании уже более чем 3000 детей. В ближайших планах у ONE! International Educational Group – открыть еще три собственные школы, а в глобальных – продолжать развивать качественное частное образование в России.

К 2032 году цель компании – дать основное образование 10000 учащимся в школах ONE! International School, трудоустроить 2000 выпускников в лучшие технологические компании России и обеспечить поступление 3000 выпускников в ведущие мировые университеты.

ONE! International School – сеть частных школ международного адаптированного образования для русскоговорящих детей c углубленным изучением предпринимательства и английского языка, который преподают как его носители, так и русские специалисты: часть из них имеет опыт преподавания в зарубежных учебных заведениях. У более чем 30% педагогов есть опыт работы за границей и обучения по международным методикам. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели и авторской программы предпринимательства и адаптирован под ФГОС для начальной и средней школы (International Baccalaureate). Предметы литература (literature), культура и страноведение (culture and country studies) и модуль исследования (inquiry) ведутся на английском языке.