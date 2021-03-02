Состоялась встреча Михаила Романова с молодежью Колпинского района Санкт-Петербурга

Встречу с молодежью Колпинского района Санкт-Петербурга провел депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. В рамках мероприятия, состоявшегося на площадке Дома молодежи «Колпинец», парламентарий ответил на вопросы участников молодежного проекта «#Вместе». Задать Михаилу Романову вопросы могли как присутствующие на встрече молодые люди, так и зрители онлайн-трансляции, которая велась в соцсетях сообщества «#Вместе».

Приветствуя участников события, Михаил Романов отметил, что открытое общение очень важно как для молодежи, так и для действующих политиков. Потому что молодым людям предстоит вскоре строить будущее России, а политикам необходимо знать настроение тех, кто придет следом за ними. Затем парламентарий рассказал о своих родителях, своем детстве, напомнив, что родился в Колпинском районе. Особое внимание он уделил воспоминаниям о 90-х годах XX века и развале Советского Союза, назвав его драматичным моментом для страны.

Отвечая на вопросы участников встречи, парламентарий рассказал, как решаются наиболее острые проблемы Колпинского района, в числе которых немало транспортных. Также Михаил Романов подтвердил, что в Колпинском районе строительство мусоросжигательных заводов не планируется. В завершении встречи депутат порадовался тому, что есть молодежные силы, которые стремятся не топить свои идеи в криках толпы, а работать на благо своего Отечества.