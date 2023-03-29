Совет Европы лишил «Российский Фонд мира» статуса участника

«В своем решении в Совете Европы указали, что Российский Фонд мира «перестал уважать и защищать ценности и принципы Совета Европы, а также перестал содействовать соблюдению конвенций и правовых документов Совета Европы, содействовать внедрению стандартов и политики Совета Европы в сотрудничестве с местными, региональными и национальными общественными организациями», — приводят РИА Новости слова Первого вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой.

Она отметила, что такое решение имеет политические основания.

«Многочисленным активом Фонда на регулярной основе ведется работа по отстаиванию принципов международного права. Поразительно читать это, так как сам Совет неоднократно игнорировал явные нарушения своих принципов, в частности, допуская дискриминацию по национальному признаку в вопросе выдачи виз гражданам России, а также не высказывал осуждения лицам и партиям, осуществляющим шовинистическую и русофобскую пропаганду в европейских странах», — отмечает Сутормина.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время имеются все основания предполагать, что у всех российских некоммерческих организаций возникнут проблемы на территории Европы.

«Дискриминационные меры по отношению к российским некоммерческим фондам и организациям подрывают не только авторитет Совета Европы, но и международного права в целом. Мы надеемся на публичную и однозначную позицию ООН по этому вопросу и призываем все международные организации к солидарности с нашими российскими коллегами», — заключила Сутормина.

В фонде сообщили, что, «несмотря на все сложности, Российский фонд мира продолжает на регулярной основе участвовать в защите прав российских граждан и русскоязычного населения за рубежом».

«В своей деятельности Фонд оказывал финансовую помощь для адвоката Виктора Бута, проводил сбор гуманитарной помощи населению Донбасса, а также осуществлял деятельность по развитию и защите русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья», — рассказали в фонде .