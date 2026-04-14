Спикер форума “Е-ХАБ 2026” Александр Минаков рассказал, как ИИ меняет образование и почему суверенитет начинается с учителя

Екатеринбург вновь подтвердил статус одного из важных центров образовательной повестки страны. II Уральский образовательный форум «Е-ХАБ 2026» стал именно той площадкой, где профессиональный разговор не заканчивается вместе с программой, а продолжается после выступлений — в экспертной среде, в педагогическом сообществе и в новых совместных проектах. Форум прошёл 9–10 апреля на площадке школы № 300 «Перспектива», был посвящён эпохе «ИИ-нейтив» и объединил более 2000 профессионалов образовательной сферы.

В открытии и центральной дискуссии «Эскизы будущего: как ИИ меняет компетенции человека» участвовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, директор Московского международного салона образования Максим Казарновский, эксперт Центра искусственного интеллекта СКБ Контур Роман Теплоухов, ректор УрФУ Илья Обабков и заместитель мэра Народного Правительства города Ордоса Мяо Чэнюй. В течение дня программу дополнили питч-сессии и семинары с участием Елены Бахтиной, Марины Битяновой, Сергея Косарецкого, Дарьи Андрющенко и других экспертов.

На этом фоне одной из заметных и содержательных сессий стал семинар Александра Минакова «Педагог как инженер суверенитета. Какие ИИ-компетенции реально нужны учителю в новой ИИ-эпохе?».

В своём выступлении Александр Минаков опирался на собственные научные работы, посвящённые применению искусственного интеллекта для решения образовательных задач, структуре ИИ-компетенции педагога и модели её формирования и развития.

Отсюда и более точное понимание того, какие ИИ-компетенции действительно нужны современному педагогу. Это не только навык составить хороший запрос, но и умение поставить образовательную задачу, выбрать формат результата, критически проверить ответ системы, учесть возраст, уровень и контекст аудитории, встроить ИИ в урок без потери смысла и взять на себя финальную профессиональную ответственность.

После выступления мы поговорили с Александром Минаковым о том, почему тема суверенитета сегодня напрямую связана со школой, зачем системе образования нужен взрослый разговор об ИИ и что на самом деле должен унести с таких площадок современный педагог.

— Александр, чем вам запомнился «Е-ХАБ 2026»?

— Прежде всего тем, что здесь действительно разговаривали по делу. На «Е-ХАБе» был именно такой настрой: много живого интереса, много практических вопросов, много попыток разобраться, а не просто поддержать красивую тему.

— Что, на ваш взгляд, особенно выделило этот форум среди других образовательных событий?

— Масштаб и качество разговора совпали. Обычно бывает либо большое мероприятие с очень общими словами, либо хороший профессиональный разговор, но в более камерном формате. Здесь сошлись оба фактора.

— Международная повестка в этот раз звучала особенно заметно. Почему это важно?

— Потому что образование сегодня не живёт в изоляции. Когда на одной площадке встречаются российские специалисты и коллеги из Китая, это сразу расширяет оптику. Мы видим не только свои сильные стороны и свои ограничения, но и чужой опыт, и другие скорости, и другие подходы к внедрению технологий.

— Ваш семинар назывался «Педагог как инженер суверенитета». Почему именно такая формулировка?

— Потому что роль учителя меняется буквально на наших глазах. Учитель сегодня — это уже не только человек, который объясняет тему и проверяет знания. Он всё чаще становится тем, кто удерживает в системе качество, логику, смысл и ответственность. А суверенитет в образовании — это не про закрытость от мира. Это про способность брать лучшее, понимать, что действительно подходит нашей системе, адаптировать это под свои задачи и не терять самостоятельность мышления.

— Что для вас было главным в разговоре об ИИ с педагогами?

— Мне хотелось уйти от двух крайностей. Первая — когда ИИ пытаются подать как чудо-кнопку, которая сейчас всё сделает за учителя. Вторая — когда любую новую технологию встречают с настороженностью и желанием просто отложить на потом.

— Можно ли сказать, что тема суверенитета в образовании на фоне ИИ стала одной из ключевых на форуме?

— Безусловно. Потому что это уже вопрос не только технологий, а зрелости всей системы. Если школа хочет оставаться сильной, ей нужно не просто пользоваться готовыми решениями, а понимать, как они устроены, где их место, как обеспечивается безопасность, кто отвечает за результат и как сохраняется человеческое измерение образования.

Атмосферу форума точно отражают слова директора МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» Марии Андреевны Зориной: «Сегодня особенно важно создавать профессиональные площадки, где педагоги, управленцы и эксперты могут не просто обсуждать перемены, а вместе искать решения, обмениваться опытом и формировать новые подходы к образованию».