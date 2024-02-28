Стали известны возможности сервиса просмотра изображений от «Р7-Офис»

Технологии
28 февраля 2024

В десктопной и серверной версиях пакета офисных программ «Р7-Офис» для просмотра фотографий и рисунков есть программа «Р7-Галерея». 

Этот просмотрщик изображений открывает самые распространенные типы файлов растровой графики — с расширениями jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff. Чтобы открыть файл, достаточно дважды кликнуть по нему в окне проводника.

Основные возможности «Р7-Галереи» включают в себя увеличение и уменьшение масштаба изображения, показ картинки в исходном размере, если она больше, чем окно приложения, показ изображения полностью в окне программы. Также можно повернуть картинку против часовой стрелки или по часовой стрелке, перейти к предыдущему или следующему изображению, отправить картинку на печать или удалить текущее изображение.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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