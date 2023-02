TUMI запустил глобальную кампанию «Unpack Tomorrow»

Международный бренд путешествий и образа жизни TUMI запустил свою новейшую глобальную кампанию «Unpack Tomorrow», иллюстрируя важность надежных туристических продуктов в мире, полном неожиданностей. Оживленная режиссером Тоддом Турсо, кампания будет включать три короткометражных фильма в течение сезона с участием профессионального футболиста Ришарлисон де Андраде, актрисы и певицы/автора песен Рене Рапп, а также вернувшийся член экипажа TUMI и гонщик McLaren Формулы-1 Ландо Норрис. В сериале будет показано, как новейшие предложения TUMI из коллекций Alpha Bravo, Voyageur и McLaren помогают сделать жизнь каждой из мировых звезд спорта и развлечений более комфортной.

«В этом сезоне нас вдохновила новая группа потребителей, которые путешествуют чаще, чем когда-либо, как для бизнеса, так и для отдыха, — говорит Виктор Санс, креативный директор TUMI. «Наша коллекция Весна 2023 была разработана специально для удовлетворения потребностей наших потребителей, представляя вещи, которые обеспечивают долговечность, функциональность и стиль, куда бы ни привели их путешествия».

В первом выпуске «Unpack Tomorrow» снялся бразильский профессиональный футболист Ришарлисон, который недавно помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. В видеоролике будет запечатлен один день из жизни спортсмена и показано, как коллекция TUMI Alpha Bravo создана для того, чтобы выдержать любой день спортсмена. TUMI внесет сезонные новинки в свою культовую коллекцию Alpha Bravo, представив новые цветовые решения, которые остаются верными утилитарным корням коллекции и ее наследию, вдохновленному военной тематикой. В этом выпуске Сон Хын Мин покажет свои любимые вещи из коллекции через свой личный объектив. «Уже второй год сотрудничая с TUMI, я могу с уверенностью подтвердить, что мои сумки рассчитаны на длительный срок эксплуатации», — сказал Сон. «Будучи спортсменом, я никогда не знаю, что будет дальше, но со своим TUMI я чувствую себя уверенно, зная, что готов к тому, что принесет завтрашний день».

Остальные видеоролики «Unpack Tomorrow» будут выходить в течение марта и апреля, продолжая позиционировать TUMI в авангарде движения «кочевых» путешествий. В марте в Sex Lives of College Girls и Mean Girls: The Musical актрисы Рене Рапп будут показаны, как молодая звезда берет с собой TUMI, куда бы ни завела ее карьера. Часть кампании Рене будет посвящена перезапуску любимой женской коллекции Voyageur от TUMI, в основе дизайна которой лежат переработанные материалы. В рамках редизайна, ориентированного на универсальность и повышенную функциональность, бренд вновь представит ключевые стили в модных нейлоновых материалах.

Последний выпуск «Unpack Tomorrow» будет представлен в апреле, в нем примет участие член команды TUMI и гонщик F1 Ландо Норрис, а также третья коллекция посвященная 60-летию TUMI| McLaren, с фирменной расцветкой Папайя. В видеороликах кампании, мы будем следовать за суперзвездой гонок Ландо в его путешествиях, демонстрируя McLaren Artura и то, как производительность его сумки TUMI соответствует его собственным потребностям. Памятное сотрудничество TUMI и McLaren в честь особого юбилея элитной марки автоспорта и суперкаров продолжит органично объединять моду, стиль жизни и технологии в своих новейших сезонных изделиях.

Ожидается, что в течение всего сезона бренд проведет ряд глобальных акций, демонстрируя миру, как вместе с TUMI можно «Unpack Tomorrow». Более подробная информация будет предоставлена в течение сезона.