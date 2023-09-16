Участников «Теннисного турнира памяти Ю. М. Лужкова» поздравила Елена Батурина

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, обратилась с поздравлениями к участникам и победителям «Теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова». В Москве третьи всероссийские юношеские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 13 лет проходили с 4 сентября по 9 сентября 2023 года. Федерация тенниса г. Москвы и Фонд Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы выступили организаторами турнира, за победу в котором боролись свыше 100 юных теннисистов из 14 российских городов.

Юрий Лужков, обожавший теннис, хорошо понимал необходимость развивать и поддерживать стремления юных спортсменов ради будущего страны, отметила Елена Батурина, подчеркнув: он делал максимум, чтобы спортом имели возможность заниматься как можно больше детей. И детским турнирам, и Кубку Кремля – он содействовал соревнованиям любого масштаба. И Фонд ежегодно поддерживает Всероссийские теннисные турниры памяти Юрия Михайловича Лужкова тоже с большой радостью.

Победителей турнира чествовали на церемонии награждения: Александра Пономарева из Москвы и Еву Козлову из Павловского Посада, ставших первыми в категории «Микст», Алекса Григоряна и Елизавету Тимохину, выигравших в одиночном разряде. Фонд Юрия Лужкова подарил им денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки. Всем спортсменам турнира достались памятные призы и футболки. Все участники получат в системе Российского теннисного турнира (РТТ) квалификационные очки и подтвердят свои спортивные разряды в соответствии с результатами турнира.

Теннисная школа «Белокаменная» стала площадкой проведения «Всероссийского теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова». Своим появлением и развитием школа обязана мэру Москвы Юрию Лужкову, рассказал ее директор, заслуженный тренер России Владимир Камельзон. На кортах «Белокаменной», также напомнил он, тренировался один из трех теннисистов России, побеждавших в мужском одиночном разряде в турнире Большого шлема – Даниил Медведев.

За поддержку в проведении турнира в столице вице-президент Федерации тенниса г. Москвы и исполнительный директор теннисной школы «Белокаменная» Наталья Камельзон, а также Федерация тенниса России поблагодарили Фонд Юрия Лужкова и лично председателя Фонда Елену Батурину.

На фото: Победители теннисного турнира» памяти Юрия Лужкова