В Москве объявлены победители первого сезона проекта «Проводники культуры»

Имена 20 победителей первого сезона проекта «Проводники культуры» объявлены в информационном агентстве ТАСС в Москве. Инициировал и реализовал уникальную программу творческого и личностного развития молодых писателей, публицистов и драматургов Совет молодых литераторов Союза писателей России при содействии Президентского фонда культурных инициатив.

Основную цель проекта назвал Николай Иванов, председатель Союза писателей России и общественный деятель. По его словам, необходимо воспитать не просто писателя, а личность, которая сможет стать героем своего времени.

Проект проходил в два этапа. В рамках первого авторы со всей России прислали более тысячи произведений на конкурс, главным условием которого было написать произведения о современных героях страны. Авторы 40 наиболее интересных работ получили приглашение на финал – он состоялся в декабре на форуме «Проводники культуры» в Москве и Химках.

На форуме молодые писатели работали с признанными мастерами и наставниками проекта – известными журналистами, общественниками и артистами. Одним из ярких событий мероприятия стал документальный театр «Герои среди нас», в котором прозвучало немало фактов о героических людях Донбасса и сегодняшних фронтовиках.

О писателе и добровольце Дмитрии Филиппове рассказала скрипачка Марианна Васильева, популярный актер Ярослав Жалнин поделился историей о своем друге Максе, спецназовце ГРУ, музыкант и доброволец Андрей Решетин восхитился самоотдачей и преданностью жен бойцов СВО, о командире отряда дальневосточников «Тигр» Сергее Ефремове рассказал народный артист России Эдгард Запашный. Участники форума услышали также истории о героях из уст финалистов проекта «Проводники культуры»: поэта, десантника Сергея Лобанова, военкора Анны Ковалевой и многих других.

В ходе форума состоялись творческие семинары мастеров слова и финалистов, спецпоказ документального фильма Клима Поплавского о военных корреспондентах. Также молодые писатели записали для бойцов СВО видеооткрытки. Руководитель СМЛ Андрей Тимофеев отметил, что участники форума создали эти ролики, чтобы солдаты ощутили теплую связь со своим городом. Он назвал акцию очень важной, поскольку она показывает, что литература поддерживает свою страну, армию и народ.

Наставники проекта «Проводники культуры» прокомментировали состоявшееся событие. По словам народного артиста России Эдгарда Запашного, задача современной культуры –возвращать наши символы и смыслы, и настоящие проводники культуры в настоящее время очень нужны. Актер Ярослав Жалнин считает, что человек культуры сегодня сможет сделать самое важное – зафиксировать, осмыслить происходящие на фронте истории и сделать так, чтобы они остались в памяти народа. По мнению скрипачки Марианны Васильевой, важно разговаривать с молодыми авторами, доносить реальность вживую, и пережитые ими эмоции не позволят сказать о современных героях что-либо лживое.

Участники форума также поделились впечатлениями. Публицист Александр Москвин поблагодарил организаторов за четкий патриотический вектор без клишированного официоза и неповторимую творческую атмосферу. По словам военкора Анны Ковалевой из Ростова-на-Дону, было сказано много важного не только про творчество, но и про открытие себя как человека, как гражданина, как патриота. А петербурженка Екатерина Спиридонова уверена: живые послания-открытки скрасят жизнь бойцов и подарят им много эмоций.