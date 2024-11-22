Vantage отметил 15-летие юбилейным видео «The Ultimate Trading Machine» 

Многопрофильный брокер Vantage Markets, отмечая 15-летний юбилей, выпустил видеоролик под названием «The Ultimate Trading Machine», посвященный 15 годам инноваций и неустанному стремлению расширять возможности трейдеров во всем мире. В видеоролике отражен путь Vantage и смелый, амбициозный дух бренда.

«В стремлении к совершенству, точность и скорость — это всё», — говорится в видео. На протяжении 15 лет Vantage находится на переднем крае инноваций, постоянно развиваясь в соответствии с потребностями трейдеров. От запуска таких инструментов, как собственное мобильное приложение и платформа Copy Trading, до интеграции с TradingView. По результатам исследования, проведённого Investing.com, Vantage занял первое место по нескольким ключевым показателям, включая кредитное плечо, величину спреда, стабильность спреда, уровень отсутствия проскальзывания, глубину рынка и конкурентоспособность свопа в один из самых волатильных периодов — выборы в США. Vantage последовательно устанавливает новые стандарты, укрепляя свои позиции в качестве мирового лидера в онлайн-торговле.

За время своего существования компания получила лицензии в Великобритании, Австралии, ЮАР, на Каймановых островах и в Вануату, зарекомендовав себя как надежный и регулируемый брокер. На протяжении многих лет Vantage стремится быть образцовым брендом для трейдеров, налаживая партнерские отношения с такими уважаемыми организациями, как Neom McLaren Extreme E, ЮНЕСКО и УВКБ ООН, обеспечивая тем самым позитивный вклад в развитие общества.

«В течение 15 лет Vantage подпитывает амбиции с помощью инструментов, которые позволяют трейдерам полностью раскрыть свой торговый потенциал, — сказал Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и трейдингу. — The Ultimate Trading Machine — это не просто слоган, это наше стремление к точности и прогрессу».

Джеральдин Го (Geraldine Goh), директор по маркетингу, добавила: «В этом видео показан путь Vantage — 15 лет инноваций, амбиций и преданности делу расширения возможностей трейдеров. Наша цель — вдохновить трейдеров стремиться выше, зная, что Vantage всегда будет рядом, раздвигая границы вместе с ними».