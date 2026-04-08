Второй региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Пятигорске

Пятигорск
8 апреля 2026

7 апреля в Пятигорске на площадке Пятигорского государственного университета состоялся региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству. Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно со Сбером и другими партнерами с целью развития и поддержки предпринимательских талантов молодежи.

В рамках регионального финала в Пятигорске выступили 10 лучших команд Северо-Кавказского федерального округа. Участники представили свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, образовательных организаций и партнеров Олимпиады. Проекты охватили самые разные направления: от эко-систем и виртуальных конструкторов одежды до франшиз вендинговых аппаратов для бизнеса школьников и сити-ферм.

По итогам были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов. Победителями регионального финала стали:

1 место — команда «Плюша 05» с персонализированной мягкой игрушкой «Плюша», которая воспроизводит голос близкого человека;

2 место — команда «Гиганты» с закрытым онлайн-клубом для заказа и доставки товаров «Аляска», у которого есть встроенный голосовой ИИ, способный самостоятельно оформлять и оплачивать заказы;

3 место — команда «ИВА» с платформой «Волна Машук» для дебюта подростков, где начинающие артисты могут регулярно выступать на акустических встречах в поддерживающей атмосфере.

«Олимпиада становится важным профориентационным инструментом в действующей системе образования, так как позволяет выстроить для молодого поколения непрерывную траекторию развития предпринимательских компетенций – от первых проб и идей до полноценной реализации бизнес-проектов. В дальнейшем эта работа может быть продолжена в университетах, в том числе в рамках программы «Стартап как диплом», что обеспечивает преемственность всей экосистемы молодежного предпринимательства и формирует новое поколение инициативных и ответственных профессионалов», – рассказал Олег Дьяченко, заместитель Председателя Организационного комитета Олимпиады.

Еще одна команда — «Дрим Тим» — получила специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбер. Ребята создали платформу с ИИ репетитором по русскому языку для подготовки к ЕГЭ, у которой есть чат-боты в мессенджерах с геймификацией и проверка сочинений живыми экспертами. Также Сбер отметил и поддержал памятными подарками команды «Код вкуса» с мобильным приложением по подписке на кофе в разных кофейнях «Кофе24», а также «Создатели», которые разработали мультифункциональный гибридный аппарат «Химера 1.0» для повышения эффективности и безопасного расширения спектра задач на Северном морском пути. 

«Сбер системно поддерживает развитие молодежного технологического предпринимательства в регионе. За последние пять лет около 20 тысяч ребят прошли программы молодежных акселераторов Сбера. Многие из них продолжают развивать собственные бизнес-проекты и успешны. Но наша цель не только давать опору в создании новых бизнесов, но и обучать универсальным навыкам предпринимателя, которые помогут ребятам, какой бы карьерный путь они не выбрали», — отметила Евгения Мещерякова, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка на территории Кавказских Минеральных Вод.

До конца апреля пройдут еще семь региональных финалов – в Тюмени, Томске, Самаре, Хабаровске, Санкт-Петербурге, а также два в Москве, на одном из которых выступят команды из Белгорода и исторических регионов России. Первым серию финалов 6 апреля открыл Ростов-на-Дону.

«Несмотря на то, что Олимпиада проводится только второй раз, мы видим ее качественный рост. В этом году количество участников увеличилось почти в два раза, что показывает интерес к предпринимательству со стороны школьников, а сама Олимпиада вышла на новый уровень масштабирования. Если в прошлом сезоне финал проходил на одной площадке, то в этот раз мы проведем целых девять региональных финалов на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе. Это, несомненно, важный шаг к формированию доступного входа школьников в экосистему молодежного предпринимательства, который позволяет выявлять и поддерживать таланты независимо от региона их проживания. В дальнейшем мы планируем расширить возможности Олимпиады, усилив ее географию, партнерское взаимодействие и образовательную составляющую, чтобы еще больше старшеклассников могли реализовать свой потенциал», – подчеркнула Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей – по три в каждом федеральном округе. Самые лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров Олимпиады.

Олимпиада школьников по предпринимательству – это всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направленный на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи, что является одной из ключевых целей развития Российской Федерации до 2030 года. Во втором сезоне участие в ней приняли около 13 тыс. старшеклассников со всей страны, а в финалы вышли более 400 лучших участников.

На протяжении Олимпиады школьники проходили специальные обучающие курсы и посещали вебинары с экспертами, решали реальные кейсы от предпринимателей, разрабатывали индивидуальные бизнес-проекты, а затем объединились в мини-команды, где под руководством 70 наставников, прошедших специальную подготовку в Сколково, дорабатывали лучшие идеи. Свои проекты школьники разрабатывали на основе одного из направлений пяти кластеров, среди которых технологические, экологические, социальные и образовательные, развлекательные и досуговые инициативы, а также инициативы в сфере продаж и услуг.

Инициатором Олимпиады выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при организационной поддержке Фонда «Сколково», МИРЭА Российский технологический университет, Государственного университета управления и Центра Развития Инновационных Технологий «ИТ-Планета». Партнером-соорганизатором является ПАО «Сбербанк». В числе стратегических партнеров – Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Олимпиаду также поддерживают Проектный офис по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России, Агентство стратегических инициатив, Росмолодежь, благотворительный фонд «КАПИТАНЫ», международная платформа интеллектуальных соревнований Braim, Всероссийское движение «Вдохновители» и фонд региональных социальных программ «Вклад в будущее».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Эксперты Viatti дали рекомендации по хранению зимних шин

Общество

Почему молодые мужчины выбирают женщин постарше?

Мир

Российские туристы приезжают в район Хайтан в округе Санья на зимнюю оздоровительную программу

Общество

Как сохранить внутреннее равновесие и близость в отношениях: рекомендации психолога