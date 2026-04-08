Второй региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Пятигорске

7 апреля в Пятигорске на площадке Пятигорского государственного университета состоялся региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству. Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно со Сбером и другими партнерами с целью развития и поддержки предпринимательских талантов молодежи.

В рамках регионального финала в Пятигорске выступили 10 лучших команд Северо-Кавказского федерального округа. Участники представили свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, образовательных организаций и партнеров Олимпиады. Проекты охватили самые разные направления: от эко-систем и виртуальных конструкторов одежды до франшиз вендинговых аппаратов для бизнеса школьников и сити-ферм.

По итогам были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов. Победителями регионального финала стали:

1 место — команда «Плюша 05» с персонализированной мягкой игрушкой «Плюша», которая воспроизводит голос близкого человека;

2 место — команда «Гиганты» с закрытым онлайн-клубом для заказа и доставки товаров «Аляска», у которого есть встроенный голосовой ИИ, способный самостоятельно оформлять и оплачивать заказы;

3 место — команда «ИВА» с платформой «Волна Машук» для дебюта подростков, где начинающие артисты могут регулярно выступать на акустических встречах в поддерживающей атмосфере.

«Олимпиада становится важным профориентационным инструментом в действующей системе образования, так как позволяет выстроить для молодого поколения непрерывную траекторию развития предпринимательских компетенций – от первых проб и идей до полноценной реализации бизнес-проектов. В дальнейшем эта работа может быть продолжена в университетах, в том числе в рамках программы «Стартап как диплом», что обеспечивает преемственность всей экосистемы молодежного предпринимательства и формирует новое поколение инициативных и ответственных профессионалов», – рассказал Олег Дьяченко, заместитель Председателя Организационного комитета Олимпиады.

Еще одна команда — «Дрим Тим» — получила специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбер. Ребята создали платформу с ИИ репетитором по русскому языку для подготовки к ЕГЭ, у которой есть чат-боты в мессенджерах с геймификацией и проверка сочинений живыми экспертами. Также Сбер отметил и поддержал памятными подарками команды «Код вкуса» с мобильным приложением по подписке на кофе в разных кофейнях «Кофе24», а также «Создатели», которые разработали мультифункциональный гибридный аппарат «Химера 1.0» для повышения эффективности и безопасного расширения спектра задач на Северном морском пути.

«Сбер системно поддерживает развитие молодежного технологического предпринимательства в регионе. За последние пять лет около 20 тысяч ребят прошли программы молодежных акселераторов Сбера. Многие из них продолжают развивать собственные бизнес-проекты и успешны. Но наша цель не только давать опору в создании новых бизнесов, но и обучать универсальным навыкам предпринимателя, которые помогут ребятам, какой бы карьерный путь они не выбрали», — отметила Евгения Мещерякова, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка на территории Кавказских Минеральных Вод.

До конца апреля пройдут еще семь региональных финалов – в Тюмени, Томске, Самаре, Хабаровске, Санкт-Петербурге, а также два в Москве, на одном из которых выступят команды из Белгорода и исторических регионов России. Первым серию финалов 6 апреля открыл Ростов-на-Дону.

«Несмотря на то, что Олимпиада проводится только второй раз, мы видим ее качественный рост. В этом году количество участников увеличилось почти в два раза, что показывает интерес к предпринимательству со стороны школьников, а сама Олимпиада вышла на новый уровень масштабирования. Если в прошлом сезоне финал проходил на одной площадке, то в этот раз мы проведем целых девять региональных финалов на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе. Это, несомненно, важный шаг к формированию доступного входа школьников в экосистему молодежного предпринимательства, который позволяет выявлять и поддерживать таланты независимо от региона их проживания. В дальнейшем мы планируем расширить возможности Олимпиады, усилив ее географию, партнерское взаимодействие и образовательную составляющую, чтобы еще больше старшеклассников могли реализовать свой потенциал», – подчеркнула Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей – по три в каждом федеральном округе. Самые лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров Олимпиады.

Олимпиада школьников по предпринимательству – это всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направленный на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи, что является одной из ключевых целей развития Российской Федерации до 2030 года. Во втором сезоне участие в ней приняли около 13 тыс. старшеклассников со всей страны, а в финалы вышли более 400 лучших участников.

На протяжении Олимпиады школьники проходили специальные обучающие курсы и посещали вебинары с экспертами, решали реальные кейсы от предпринимателей, разрабатывали индивидуальные бизнес-проекты, а затем объединились в мини-команды, где под руководством 70 наставников, прошедших специальную подготовку в Сколково, дорабатывали лучшие идеи. Свои проекты школьники разрабатывали на основе одного из направлений пяти кластеров, среди которых технологические, экологические, социальные и образовательные, развлекательные и досуговые инициативы, а также инициативы в сфере продаж и услуг.

Инициатором Олимпиады выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при организационной поддержке Фонда «Сколково», МИРЭА – Российский технологический университет, Государственного университета управления и Центра Развития Инновационных Технологий «ИТ-Планета». Партнером-соорганизатором является ПАО «Сбербанк». В числе стратегических партнеров – Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Олимпиаду также поддерживают Проектный офис по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России, Агентство стратегических инициатив, Росмолодежь, благотворительный фонд «КАПИТАНЫ», международная платформа интеллектуальных соревнований Braim, Всероссийское движение «Вдохновители» и фонд региональных социальных программ «Вклад в будущее».