Высокотехнологичный фейерверк осветил небо над рекой Люян

Общество
19 октября 2023

Согласно сообщению Департамента по общественным связям города Люян, в городе прошла церемония открытия второй Конференции по развитию туризма провинции Чанша и фейерверк в театре под открытым небом города Люян на  берегу реки Люян. Было представлен большое мультимедийное шоу с фейерверками на тему «Десятки миль водного пути до реки Сянцзян».

На представлении были тысячи беспилотников, большой сетчатый экран и высокотехнологичное огненное шоу. В Люяне зажегся первый в мире фоновый фейерверк во все небо. В этой церемонии открытия были тесно переплетены два образа мирового класса: «река Люян» и «фейерверки города Люян».

В вечерний праздник также были интегрированы некоторые китайские элементы, электронная музыка, современное фантастическое шоу с костюмами в национальном стиле и ИИ. Зажглись гигантские фоновые фейерверки с беспилотниками над городской зоной Люяна и вдоль реки Люян.

Помимо фейерверков, полыхающих в небе над театром, две самые знаменитые компании в сфере фейерверков, Dancing Fireworks и Asia-Pacific Fireworks, также разместили мастерски спроектированные позиции специальных фейерверков по обоим берегам реки Люян. Все эти картины представляли фирменный образ города: «посвященные реке поэмы и картины, фейерверки по всему городу», который привлекает туристов и граждан, желающих испытать уникальный шарм «фейерверков Люяна».

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