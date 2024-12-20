170 ледовых шоу представят в рамках проекта «Зима в Москве»

Представления можно посмотреть на пяти катках «Московских сезонов» — в центре города и в районах Коптево, Теплый Стан, Марьино, Южное Медведково.

В рамках проекта «Зима в Москве» покажут 170 балетов на льду. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Шоу-программа началась одновременно со стартом столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». Знаменитые фигуристы подготовили спектакли, среди которых «Щелкунчик», «Золотой ключик», «Золушка» и «Царевна-лягушка».

«Представления можно посмотреть на пяти катках “Московских сезонов” — в центре города и в районах Коптево, Теплый Стан, Марьино, Южное Медведково», — рассказала Наталья Сергунина.

На площади Революции зрительские трибуны рассчитаны на 800 человек, в остальных местах они вмещают от 150 до 400 посетителей. Среди авторов и постановщиков ледовых балетов — олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Евгений Плющенко, многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев. Продолжительность каждого выступления — не менее 45 минут.

Спектакль «Щелкунчик» можно увидеть на катке на улице Теплый Стан 15 декабря, а на площади Революции — 22, 28, 29 декабря. Москвичам и туристам представят знакомый с детства сюжет в сопровождении классической музыки и световых спецэффектов.

Балет на льду «Царевна-лягушка» пройдет 15 декабря на площадке на Сухонской улице, 22 декабря — на улице Теплый Стан, 31 декабря — на улице Перерве.

С шоу «Золотой ключик» фигуристы выступят 15 декабря на площади Революции, а 31 декабря — на Сухонской улице.

Увидеть постановку «Золушка» можно 21 декабря на улице Перерве и 28 декабря на Сухонской улице. Спектакль «Белоснежка» покажут 22, 24 и 25 декабря на площади Революции.

Шоу на окружных катках можно посмотреть бесплатно, а для посещения представлений на площади Революции необходимо приобрести билет. Расписание на декабрь опубликовано на странице фестиваля «Московские сезоны» в туристическом сервисе Russpass. Чтобы его найти, нужно выбрать интересующую площадку на интерактивной карте.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединяет развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Всех приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, подарить подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также проявить заботу о тех, кому она сейчас так необходима. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей Москве — всего будет открыто свыше 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.