22 декабря реппер Dmitriy Pronin представил миру трек – «В объективе»

— С чего началась твоя сольная и концертная деятельность? В каких музыкальных направлениях работаешь?

Все началось с выступлений на андеграунд баттлах, в небольших подвальных клубах в Москве, где собиралось около 100 рэперов, все зачитывали по 1-2 трека, а по итогу судьи или зрители выбирали победителя, которому доставались всякие плюшки от организаторов.

После периода таких тусовок еще было пару лет выступлений на различных мероприятиях в качестве спец гостей. А дальше я временно приостановил любые поездки, чтобы было время на работу с материалом, старый уже был от и до откатан, а новый писать не было времени.

Изначально я начал писать рэп, после прослушивания таких парней как «Mobb Deep», «Eminem», «50 cent», «группа Центр». Однако после мне начал нравиться и более мелодичный хип-хип, с напевами в припевах. После долгих проб и размышлений, я понял, что не хочу определять себя к какому-то конкретному жанру, мне нравится читать и петь при этом тоже. Поэтому наиболее грамотно будет сказать, что мои жанры — это рэп, поп, поп-рэп.

— В каких бы тебе творческих проектах хотелось бы поучаствовать?

Огромное количество крутых шоу выходит каждый квартал в интернете, за многими из которых я слежу. ЧБД, Точь в точь, Дудь, Вопрос ребром, Музыкалити и много других проектов, в которые я готов прийти с удовольствием.

— Сколько песен у вас вышло за последнее время? Вы пишите их сами или работаете с какими-то авторами?

За последние пару лет у меня получилось выпустить 11 песен и 1 клип.

Абсолютно все треки я пишу сам, нет ни одной строчки написанной не мной лично, ничего против гострайтинга я конечно не имею, это нормальная практика, 90 процентов артистов к ней прибегают, но у меня есть простое правило, пока я могу писать сам, пока муза мне благоволит, я не позволю кому-то влезать в это дело. Более того, в 20 году ко мне дважды обратились крупные рыбы, чтобы я написал для них песню, так что можно сказать что от части, за кулисами шоу бизнеса я и сам уже становлюсь гострайтером для популярных проектов, хотя и не скажу, что мне это очень интересно.

— Как давно вы на сцене?

На сцене я с 15 лет, старался выступать где только это возможно, в каждой бочке быть затычкой. На некоторых мероприятиях вход был с 18 лет, приходилось надоедать людям настолько, что они меня пропускали, лишь бы я перестал приводить бессмысленные аргументы.

— О чем ваши песни?

Я изначально не стал выбирать какой-то образ, или придумывать свою историю, чтобы играть не свою роль, как делают сотни артистов. Просто писал о своей жизни, о себе, о том, что я думаю или вижу, о людях, которые мне нравятся, о тех людях кого презираю, о смерти, о мотивации, о том, что у меня есть цель, о девушках, о любви, о сексе, просто понтовался, пересказывал истории, делал фастфлоу. Так дальше и повелось, до сих пор ничего не изменилось, я просто рассказываю о себе или о каких-то вещах, которые мне интересно рассмотреть, обсудить со своими слушателями. Ничего не придумываю, стараюсь практически не вставлять слова тупо ради рифмы, хотя иногда и приходится, но делаю это так, чтобы не менялась общая картинка.

— Планируется ли съемка клипа? Приоткройте тайну, на какую песню?

Что-нить снимем в 21 году, пока практика показывает, что снимать нужно на те треки, которые уже залетели в чарты, потому что клип требует больших вложений, а отдачи от него, если трек не популярный не так много. На сегодня ничего конкретного сказать не могу, планы есть, а как, когда и на что — будет видно.

— Смотрите TikTok? Назовите своих любимых блогеров.

Смотрю пару раз в неделю, просто бездумно листаю ленту, потом оказывается, что я там час просидел, думаю, как так, выключаю, и через несколько дней все повторяется снова. Очень сильно засасывает, поэтому нужно с этим тик током быть аккуратно.

Любимых блогеров у меня нет, да я и запомнить их всех не могу, столько хаусов, тусовок, отдельных артистов, что запомнить даже часть очень трудно. В ленте все время Валя Карнавал, Даня Милохин – их знаю. Остальных, когда лично встречу, наверное, по внешности узнаю.

— Расскажите о песне «В Объективе».

Новое для меня направление, клубный бит, восточные мотивы, танцевальный хук. В таком же стиле у меня только трек «Чувства», но там немного по-другому. Захотелось сделать что-то позитивное, сюжетное, чтобы он залетал легко. Три месяца ушло на создание трека, по причине того, что я раза 3 перезаписывал его, то не нравился звук, то куплет, то еще что-то. И вот получилось.

https://orcd.co/proninvobjektive