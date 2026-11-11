8 ноября прошел открытый диалог «Единство» в рамках семейного фестиваля ГенЭкспо 2026

В районном центре «Место встречи Патриот» собрались исследователи и любители в области генеалогии, семьи и родословных. Большой нетворкинг прошел по темам:

Ценностное единство;

Будущее региональных генеалогических сообществ и родословных клубов;

Будущее православной генеалогии;

Перспективы и возможности фестиваля ГенЭкспо.

В дискуссиях участвовали: Андрей Курбатов, Елена Капитан, Юлия Шашура, Юлия Мамыкина, Елена Дранговская, Ирина Кускова, Виктория Походня, Алевтина Суббот, Наталья Капируля, Людмила Курбатова, Юлия Канли, Анна Антипова, Татьяна Максимова, Екатерина Дворникова, Елена Платонова, Мария Павлович, Марина Покачалова, Елизавета Красная, Вадим Овечкин, Руслан Сушон, Елена Черных, Мария Павлович, Екатерина Суворова.

Между лекциями проходил мастер-классы по технологии ценностно-смыслового самоуправления.

Организаторами выступили: АНО содействия возрождению исторической памяти поколений «Семейная традиция», Дом Семейных Традиций «Кристиан» и игровой обучающий проект «Птица рода».

Фестиваль призван укреплять культурный код, который объединяет многонациональную Россию: уважение к корням, сохранение памяти о предках, взаимодействие поколений и регионов.

В кулуарной беседе православные христиане обсудили, как давать ответ на вызов мира в виде эзотерических и неоязыческих течений, активно развивающихся в последнее время в российской генеалогии.

Многие эзотерические и неоязыческие проекты выглядят сейчас, как выражение любви и уважения к предкам (заповедь о почитании родителей), родине, земле, но по сути являются подменой основ христианства. Участники пришли к выводу, что генеалогия может менять прошлое, настоящее и будущее, но не магическим образом, а через молитвы о предках, покаяние и изменение собственного пути.

Организатор клуба «В поисках рода» Анна Антиповаотметила, что генеалогия должна давать не только факты о жизни предков, но и ответы на экзистенциальные вопросы. Эзотерика и родология выигрывают, потому что предлагают «быстрое решение проблем» через проработку прошлого предков. Христианство же предлагает путь длинною в жизнь, но не мгновенный результат.

Автор игрового обучающего проекта «Птица Рода» Мария Павлович: «Главная задача на этой встрече – дать площадку для общения коллег и объединить генеалогов во времена разобщения и потери ценностных ориентиров — дать понять, что обращение к истории своей семьи помогает людям найти точку опоры и взаимопонимание со своими родными – ведь именно в процессе составления родословного древа и генеалогических исследований происходит воссоединение семьи, укрепление взаимоотношений и становление ценностно-смысловых ориентиров у детей и молодежи»

Михаил Шевелев – основатель «Дома семейных традиций «Кристиан» и проекта «ГенЭкспо»: «Глобальная наша миссия – привлечь максимальное количество людей к своей семейной истории. Надо понимать, что мы говорим о людях, которые еще глубоко не увлечены, мы хотим масштабировать эту культуру. Идея фестиваля в популяризации генеалогии. Из года в год мы стараемся поддерживать диалог, показать смысл, несмотря на трудности. ГенЭкспо – это богатый инструмент для разного уровня увлеченных генеалогией, это наша общая миссия.

Директор АНО «Семейная традиция» Екатерина Суворова: «Мы соединяем и объединяем тех, кто поддерживает нашу идею, от мала до велика, очень много студентов в наших рядах. Считаю, что образовательные программы требуют внедрения генеалогии и мы работаем над этим – вовлекаем студентов и университеты».

Открытый диалог посетило 350 слушателей офлайн и более 10 тыс. онлайн.