Агентство PANGU метавселенной Sandbox объявляет о выпуске эксклюзивных NFT PANGU ECOLAND  

Ведущий поставщик решений по разработке Asia Metaverse и официально назначенное агентство метавселенной Sandbox, PANGU от Kenal (далее «PANGU»), объявили о выпуске NFT «PANGU ECOLAND», назначенном на 14 июня. Поклонники NFT смогут ознакомиться с 30 высококачественными активами PANGU ECOLAND, которые будут доступны исключительно на платформе Sandbox.

PANGU и более широкий охват

Помимо того, что PANGU является официальным агентством метавселенной Sandbox, оно предоставляет решения в области стратегического планирования, развития бизнеса и маркетинга, NFT-токенов и торговли, игр и создания социального опыта. Деятельность компании также охватывает такие сферы, как экологическая устойчивость, социальная вовлеченность, образование, НКО и благотворительность посредством тематических взаимодействий и создания активов.

Выпуск эксклюзивного NFT — PANGU ECOLAND

Сегодняшнее объявление о выпуске NFT PANGU ECOLAND воплощает в себе заявленную ею веру в экологическую устойчивость и экоземлю в метавселенной Sandbox, посвященную осведомленности по вопросам экологии. 14 июня PANGU ECOLAND проведет первый выпуск NFT-токенов, и 30 высококачественных активов PANGU ECOLAND будут доступны исключительно на платформе Sandbox.

PANGU также в ближайшем будущем объявит о новых NFT-токенах и о дальнейшем расширении опыта PANGU ECOLAND, которого с нетерпением ждут коллекционеры NFT-токенов.

Информация о компании PANGU и Группе Kenal

PANGU от Kenal является подразделением агентства Web3.0/Metaverse группы компаний Kenal Group — комплексного креативного агентства, предоставляющего комплексные маркетинговые решения с 2008 года.

PANGU от Kenal является новым филиалом, обеспечивающим комплексное решение для платформы Web3.0 и Metaverse. Компания PANGU, развивающаяся экспоненциальными темпами, уже признана в качестве агентства метавселенной Sandbox Game, предлагающей услуги планирования, разработки и создания уникального опыта и цифровых активов для наших клиентов.