Кузовкин Алексей Викторович – IT предприниматель, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей Викторович обладает колоссальным опытом управления инновационными и IT проектами.

Кибербезопасность всегда была гонкой. Атака происходит — защитник реагирует. Атака ускоряется — нанимают больше людей. Эта логика работала десятилетиями. Сейчас она перестала работать.

ИИ-агенты заняли первую линию обороны. Не как вспомогательный инструмент — как самостоятельная операционная единица. Это происходит прямо сейчас, в реальных корпоративных сетях.

Почему человек больше не успевает

Скорость атак

Современная атака-вымогатель проходит от проникновения до полного шифрования инфраструктуры за минуты. Аналитик SOC еще читает первый алерт — зловред уже в соседнем сегменте сети. Организации с ИИ-инструментами безопасности обнаруживают взломы на 108 дней быстрее по сравнению с традиционными методами.

Дефицит кадров

Глобальная нехватка специалистов достигла 4,8 миллиона человек при росте потребности на 19 % в год — и всего 0,1 % прироста числа работающих профессионалов. Почти половина из них сообщает о выгорании. Это не кадровый дефицит — это структурная уязвимость всей отрасли.

Что такое ИИ-агент в контексте кибербезопасности

Не алерт, а действие

SIEM собирает логи и выдает предупреждения. IDS фиксирует подозрительный трафик. Оба инструмента предполагают человека на другом конце, готового читать и решать. Агент устроен иначе: он не ждет команды.

В отличие от классических систем, работающих по заранее заданным правилам, агент использует память и планирование: сохраняет контекст событий и инициирует сдерживание угрозы в режиме реального времени. Классический SIEM — датчик пожарной сигнализации. Агент — уже пожарный.

Три слоя автономии

Восприятие — одновременный сбор сигналов из всех источников. Рассуждение — построение цепочки событий и оценка угрозы. Исполнение — запуск ответных мер без ожидания одобрения оператора. Третий слой и отличает агента от всех предшествующих технологий защиты.

Как агент детектирует инцидент

Граф угроз вместо очереди алертов

Аналитик работает последовательно: один алерт — решение — следующий алерт. Агент обрабатывает тысячи событий параллельно, строя граф связей в реальном времени. Аномальный вход с нетипичного IP в три ночи — сам по себе ничто. Но если он совпадает с горизонтальным перемещением и обращением к контроллеру домена, агент связывает разрозненные события в единую цепочку за секунды, тогда как ручной анализ занял бы часы.

Меньше шума

По данным Forrester, аналитики SOC тратят около 25 % рабочего времени на разбор ложных тревог. Агент, обученный на конкретной инфраструктуре, понимает норму данной среды. Сигнатурный метод сверяет событие с базой известных угроз. Агент оценивает его в контексте системы целиком.

Латеральное перемещение

Злоумышленник движется внутри сети с легитимными учетными данными — традиционные инструменты видят обычную активность. Агент фиксирует паттерн: нетипичное время, маршрут, набор обращений к ресурсам. Флаг поднимается до того, как атакующий достигает цели. В одном задокументированном случае автоматизация сократила время реакции с трех недель до 19 минут.

Автономная реакция: что агент делает сам

Действие без тикета

Обнаружить угрозу — полдела. Важно то, что агент делает дальше. Он изолирует зараженный хост, блокирует скомпрометированную учетную запись, откатывает изменения в системе — и все это без создания заявки в helpdesk и без ожидания подтверждения от аналитика.

Именно здесь проходит граница между старой и новой парадигмой защиты. Раньше инструмент сигнализировал. Теперь он действует.

Оркестрация через SOAR

Агент не работает в одиночку. Он управляет цепочками автоматизированных плейбуков через платформы класса SOAR. Одно детектированное событие запускает последовательность: обогащение данных, проверка смежных систем, изоляция, уведомление. Такие цепочки адаптируются в реальном времени, обрабатывают неструктурированные данные и формируют ответ без участия человека там, где жесткие правила прежних SOAR-инструментов давали сбой.

Кто уже работает так

CrowdStrike представила Charlotte Agentic SOAR — систему оркестрации, координирующую ИИ-агентов в режиме реального времени для предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы. Агенты обучены на миллионах реальных решений команды Falcon Complete — не на теоретических моделях, а на живых инцидентах. Аналогичный путь прошли Microsoft и Google: автономные агенты уже встроены в их продукты корпоративной безопасности.

Риски и этические развилки автономи

Ошибка агента — операционный ущерб

Агент, заблокировавший не тот хост, может остановить производственный процесс эффективнее самого злоумышленника. Автономность — это скорость, но скорость в неверном направлении дает пропорциональный вред. Вопрос об ответственности за ошибку агента пока остается открытым: ни регуляторы, ни корпоративное право не выработали четкого ответа.

Агент как цель атаки

Появилась принципиально новая угроза — атаки, заточенные против самих агентов. Скрытая инструкция в обычном файле логов — и защитная система уже работает в интересах атакующего. Gartner фиксирует: каждый третий руководитель по безопасности в 2025 году столкнулся с реальной атакой именно через уязвимости в ИИ-приложениях.

Иными словами, чем умнее защитник, тем интереснее он становится как мишень.

Новая роль человека

Концепция «человек в петле» предполагала участие специалиста в каждом решении. Теперь актуальна другая модель — «человек над петлей»: аналитик задает границы, устанавливает приоритеты и контролирует результаты, но не ведет каждое действие вручную.

Аналитики переходят от роли операторов к роли оркестраторов — они командуют флотом интеллектуальных агентов, которые самостоятельно рассуждают, принимают решения и обучаются. Это иная профессия. С другими навыками, другими метриками и другой мерой ответственности.

Заключение

Автономия ИИ-агентов в кибербезопасности — уже не горизонт планирования, а рабочая реальность. Вопрос сместился: не «доверять ли машине», а «как выстроить границы этого доверия» технически, юридически и организационно. Те, кто медлит с ответом, рискуют обнаружить, что противник уже ответил за них.