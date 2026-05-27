CGTN — Китай и Пакистан подтвердили установившиеся отношения и обещают продвигать многополярный мир

Во время официального визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Китай CGTN опубликовала статью, в которой рассказывается о том, как Китай и Пакистан работают сообща на тем, чтобы принести ощутимую выгоду народам обеих стран и поддерживать мир и стабильность в регионе в условиях глобальной турбулентности.

В недавнем письме президенту Китая Си Цзиньпину (Xi Jinping) группа пакистанских студентов, обучающихся в китайском университете Tianjin University, дала искреннее обещание налаживать сотрудничество, продвигать обмены и сохранять дружбу между двумя народами.

Си Цзиньпин сказал, что он был искренне тронут тем, что у китайско-пакистанской дружбы есть преданные молодые преемники, и поделился этой радостью с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом во время их встречи в Great Hall of the People в Пекине в понедельник.

По словам Си Цзиньпина, две страны должны ускорить развитие еще более тесного китайско-пакистанского сообщества с общим будущим в новую эпоху и получить больше результатов от всестороннего сотрудничества на благо двум народам, вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе, а также служить прекрасным примером для построения сообщества с общим будущим с соседними странами.

Четырехдневный официальный визит премьер-министра Пакистана в Китай следует сразу за 75-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, начало которым было положено 21 мая 1951 года.

Си Цзиньпин сказал, что за последние 75 лет «Отношения Китая и Пакистана строились на основе взаимопонимания, доверия и поддержки, что стало залогом нерушимой традиционной дружбы двух стран».

По его словам, взаимное стратегическое доверие и практическое сотрудничество оказали сильное влияние на развитие обеих стран.

Си Цзиньпин также добавил, что независимо от того, как развивается международный ландшафт, в своей дипломатической работе с соседними странами Китай всегда будет уделять приоритетное внимание развитию китайско-пакистанских отношений.

Он также призвал обе стороны продвигать как крупные знаковые проекты, так и «небольшие и красивые» программы повышения уровня жизни сообществ, а также углублять всестороннее сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, искусственный интеллект и развитие талантов.

Китай и Пакистан видят углубление двустороннего сотрудничества во всех секторах, что приносит богатые плоды в торгово-экономических связях. Китай сохраняет свои позиции крупнейшего торгового партнера Пакистана на протяжении 11 лет подряд. По данным Министерства торговли Китая, это крупнейший источник импорта Пакистана и второй по величине пункт экспорта, а также крупнейший источник прямых иностранных инвестиций в стране.

В качестве флагманского проекта в рамках инициативы «Один пояс — один путь» (BRI) Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC) был обновлен до версии 2.0, сосредоточившись на пяти ключевых компонентах: рост, повышение уровня жизни, инновации, зеленое развитие и открытость. В рамках данной инициативы в экономику Пакистана было вложено более $ 25,9 млрд и создано 260 000 рабочих мест.

Шариф сказал, что Пакистан будет углублять сотрудничество с Китаем в рамках BRI и продвигать развитие CPEC, чтобы пакистано-китайские отношения продолжали расти и приносили пользу обоим народам.

Он сказал, что железная дружба, которая была выкована лично старшим поколением лидеров, «становится все более крепкой и не имеет конкурентов».

Широко распространено мнение, что китайско-пакистанское сотрудничество, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений, привносит определенную дозу стабильности во все более турбулентный глобальный и региональный ландшафт.

Во время переговоров в понедельник Си Цзиньпин сказал, что Китай ценит Пакистан за демонстрацию «активного духа» и посредничество в восстановлении мира на Ближнем Востоке, в то время как Шехбаз Шариф сказал, что Пакистан ценит Китай за поддержку его посредничества в переговорах между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

В прошлом месяце Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов по содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке, выступая за приверженность принципам мирного сосуществования, национального суверенитета и международного верховенства права, а также сбалансированного подхода к развитию и безопасности.

Эти четыре предложения дают направление для достижение мира в регионе, сказал Си Цзиньпину премьер-министр Пакистана.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Пакистан должны и дальше укреплять сотрудничество в области безопасности в более широких областях и совместно защищать мир и стабильность в регионе.

Он также отметил, что обе стороны должны поддерживать тесное общение и координацию, совместно противостоять однополярности и менталитету холодной войны, а также продвигать равный и упорядоченный многополярный мир и экономическую глобализацию, которая является выгодной и инклюзивной для всех.

В интервью China Media Group посол Китая в Пакистане Цзян Цзайдун (Jiang Zaidong) сказал, что более тесное сотрудничество между двумя странами служит как «якорем» для мира и стабильности в регионе, так и «брандмауэром», защищающим международное равенство и справедливость.

На фоне последствий американо-израильско-иранского конфликта и растущего давления на региональный ландшафт и глобальную экономику Цзян Цзайдун сказал, что Китай и Пакистан стоят плечом к плечу, чтобы усилить голос мира и справедливости, активно предпринимая практические посреднические усилия в урегулировании конфликта.