В День герба и флага столицы парк имени Юрия Лужкова открыл выставку об истории развития города

6 мая 2026 года, в День герба и флага Москвы, в столичном парке имени Юрия Лужкова состоялось открытие инсталляции у северного входа, отображающей фактическое наименование парка и посвященной Ю. М. Лужкову, а также праздничная программа, приуроченная к 90-летию со дня его рождения. Мероприятие прошло при участии Фонда Юрия Лужкова, поддержавшего проведение любительского забега и учредившего призовой фонд для победителей соревнований.

Программа объединила спортивные, культурные и семейные форматы: любительский забег, пленэр на открытом воздухе, семейные мастер-классы, концертную программу с песнями о Москве, а также открытие фотовыставки «Москва в сердце», посвящённой развитию столицы в период работы Юрия Лужкова на посту мэра Москвы.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина напомнила, что в 2026 году в России отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, руководившего Москвой на протяжении двух десятилетий в один из самых сложных моментов истории и столицы, и государства. Она отметила, что «мероприятия, посвящённые юбилейной дате, проходят по всей стране — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Владикавказа, и часть из них реализуется в любимом городе Юрия Михайловича — его родной Москве. В День герба и флага Москвы в парке имени Юрия Лужкова открылась инсталляция, отображающая фактическое название этого парка, и включённые в программу любительский забег, творческие активности — пленэры, мастер-классы, фотовыставка — не только отражают масштаб и характер деятельности Юрия Михайловича, но и соотносятся с его подходом к развитию города, в рамках которого организация городской среды и общественных пространств, доступность физической активности рассматривались как взаимодополняющие направления».

В своём обращении к гостям церемонии открытия инсталляции и участникам любительского забега директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков подчеркнул, что Фонд продолжает реализацию просветительских, образовательных и общественных программ, направленных на сохранение и актуализацию профессионального, управленческого и общественного наследия Ю. М. Лужкова, а также на развитие инициатив, связанных с культурной и общественной жизнью.

Директор ГАУК г. Москвы «ГМЗ “Кузьминки-Люблино”» Антон Мартынов в своём выступлении отметил, что развитие спортивного направления станет одной из важных составляющих дальнейшего развития парка, включая проекты, ориентированные на молодёжную аудиторию. По его словам, такой подход отражает то внимание, которое Ю. М. Лужков уделял развитию массового спорта, поддержке молодёжи и формированию современной городской среды, ориентированной на качество жизни москвичей.

В рамках мероприятия были организованы семейный и индивидуальный забеги, участие в которых приняли жители Москвы разных возрастов. Перед стартом состоялась коллективная разминка, участникам были вручены стартовые комплекты с символикой мероприятия. Победители получили памятные медали и специальные призы, предоставленные Фондом Юрия Лужкова.

Отдельной частью программы стало открытие фотовыставки «Москва в сердце», посвященной масштабным городским проектам и управленческим решениям, реализованным в период работы Юрия Лужкова. Экспозиция отражает процессы преобразования столицы на рубеже 1990–2010-х годов, включая модернизацию городской инфраструктуры и транспортной системы, реализацию комплексных программ благоустройства и сохранения зелёных территорий, строительство и воссоздание социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов.

Прошедшее мероприятие стало частью всероссийской программы празднования 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова в 2026 году.