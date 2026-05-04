Объем торгов CFD на Bitget вырос до $8 млрд на фоне ускоренного роста торговли золотом

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), зафиксировала новый рекорд в своем CFD-направлении: суточный объем торгов достиг $8 млрд менее чем через полмесяца после того, как в марте показатель превысил $6 млрд.

Рост произошел на фоне глобального увеличения спроса и торговой активности в золоте. Инвестиционный спрос на золото вырос на 84% в годовом выражении и достиг рекордных уровней в 2025 году, тогда как цены продолжили удерживаться около исторических максимумов, превышая $5 000 за унцию в начале 2026 года на фоне макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности.

Эта ситуация привела к росту активности в золотых инструментах на Bitget. Пара XAUUSD обеспечила примерно 95% прироста объема за отчетный период, что подчеркивает роль золота как ключевого драйвера межрыночного спроса. Поскольку рыночные события все чаще одновременно влияют на разные классы активов, трейдеры используют золотые CFD для оперативной корректировки позиций.

Рост также был распределен по регионам. На Китай пришлось 42% прироста объема, на Европу — 27%, на Юго-Восточную Азию — 16%. В совокупности эти регионы обеспечили 85% увеличения. Такая динамика отражает глобальный сдвиг в торговом поведении, при котором активность растет одновременно в разных регионах, а не концентрируется в одном центре.

«Золото всегда было ориентиром в периоды рыночной неопределенности», — заявила CEO Bitget Gracy Chen. «Но меняется способ доступа к нему. Торговля становится более непрерывной и более связанной между рынками, и платформы должны отражать это».

CFD-платформа Bitget позволяет пользователям торговать контрактами, связанными с сырьевыми товарами, валютами и индексами, при этом используя маржу в USDT, что обеспечивает эффективное перемещение капитала между активами в рамках одного счета. В сочетании с конкурентными спредами и упрощенным интерфейсом платформа все чаще используется как основной канал для торговли золотыми CFD.

Эта тенденция также отражает более широкую эволюцию поведения инвесторов. На крупных рынках спрос на золото как инвестиционный актив продолжает расти, при этом увеличивается участие розничных инвесторов наряду с институциональными потоками. По мере того как доступ к глобальным рынкам становится более быстрым и прямым, пользователи переходят к платформам, которые позволяют оперативно реагировать на макроэкономические изменения без операционных задержек.

В рамках модели универсальной биржи Bitget, где крипто- и традиционные активы объединены в единую торговую среду, рост CFD-активности подчеркивает более широкую конвергенцию рынков. По мере того как пользователи переключаются между классами активов в зависимости от возможностей, а не категории, Bitget продолжает укреплять свою роль платформы для мультиактивной торговли в глобальном масштабе.