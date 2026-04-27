Водителям напомнили о правилах осмотра шин перед сезоном

Специалисты Viatti напомнили автомобилистам о признаках, которые помогают оценить состояние шин перед дальнейшей эксплуатацией. Проверку комплекта рекомендуется проводить регулярно, особенно перед сезонной сменой, длительными поездками или после хранения.

Одним из основных ориентиров остается состояние протектора. По мере эксплуатации его глубина постепенно уменьшается, поэтому важно периодически проверять остаточную высоту рисунка и равномерность износа по всей поверхности шины. Для летних шин легковых автомобилей минимально допустимая остаточная глубина протектора составляет 1,6 мм, для зимних шин – 4 мм. При этом оценивать состояние комплекта лучше не только по нормативному значению, но и с учетом условий эксплуатации, сезонности и поведения автомобиля на дороге.

Отдельное внимание стоит уделить внешнему осмотру. Перед установкой или дальнейшим использованием рекомендуется проверить шины на наличие видимых повреждений, следов неравномерного износа и других изменений, которые могут повлиять на комфорт и стабильность движения.

В Viatti также отмечают, что состояние шин зависит не только от пробега, но и от условий эксплуатации и хранения. Поэтому при оценке комплекта важно учитывать дату производства, сезонность применения и условия, в которых шины находились вне автомобиля. Хранить шины рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и химических веществ. Шины без дисков лучше размещать вертикально и периодически менять точку опоры, а колеса в сборе – хранить горизонтально в стопке или подвешивать. Перед хранением комплект желательно очистить от загрязнений и просушить.

Если при осмотре возникают сомнения, оптимальным решением станет обращение в специализированный шинный центр. Профессиональная проверка поможет оценить состояние комплекта и определить, подходит ли он для дальнейшей эксплуатации.