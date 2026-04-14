Наследие учителя: новый этап работы фонда «Лицо Ребёнка»

13 апреля 2026 года благотворительный фонд «Лицо ребенка» отмечает 90-летие со дня рождения основателя, Виталия Владиславовича Рогинского – выдающегося деятеля науки, доктора медицинских наук, которого не стало почти год назад.

Врач, наставник, благотворитель

Профессор Рогинский основал благотворительный фонд «Лицо Ребёнка» и более 23 лет возглавлял его, обеспечивая детям из разных регионов страны необходимую медицинскую помощь от лучших специалистов, независимо от их места проживания и материального положения. Для многих родителей Фонд стал последней надеждой, и с честью оправдал их ожидания. Виталий Владиславович оставил после себя многочисленных учеников, значительные научные достижения и собственную научную школу. Его наследие включает сотни публикаций и тысячи исцеленных детей, а также добрую память коллег и благодарных родителей.

Опора – в словах

После ухода профессора сотрудники фонда признаются: первые недели они чувствовали себя осиротевшими. Но в памяти всплыли слова В.В.Рогинского: «Смысл жизни — это постановка и достижение целей». Именно они стали ориентиром для команды, поставившей перед собой задачу сохранить фонд, чтобы каждый ребёнок мог получить квалифицированную медицинскую помощь и реализовать свои таланты, несмотря на врожденные патологии. Профессор Рогинский заранее передал руководство фондом А.В. Сапрыкиной и благословил коллектив на новый этап работы.

Книга памяти

Вскоре после ухода профессора, его друг и коллега, заведующий кафедрой детской челюстно-лицевой хирургии Российского Университета Медицины, доктор медицинских наук, профессор Орест Зиновьевич Топольницкий предложил создать Книгу памяти о профессоре. Работа над ней сплотила десятки людей. 47 авторов, включая первых учеников профессора, коллег и друзей, написали свои очерки, создавая живой портрет этого уникального специалиста и человека. В октябре 2025 года книга была представлена на Международной конференции «Колесовские чтения-2025». Ее можно скачать и прочитать по ссылке: childface-fund.ru/kniga/.

Что дальше

Успешное издание книги стало первым проектом Фонда, реализованным без его основателя. Сейчас Фонд вместе с учениками профессора завершает формирование Экспертного и Попечительского советов. Это нужно, чтобы сохранить преемственность научной школы Рогинского, а также сделать работу фонда максимально прозрачной и стратегически выверенной. Партнёрские соглашения с ведущими клиниками, включая НМИЦ имени Бурденко и ЦНИИСиЧЛХ, уже обновлены. Продолжается сотрудничество с производителями медицинских изделий.

Особую гордость вызывает то, что ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ», где Виталий Владиславович работал 40 лет, присвоил имя профессора новой клинике. Теперь это «Научно-клинический центр детской челюстно-лицевой хирургии, ортодонтии и стоматологии имени профессора В.В. Рогинского».

Работа продолжается

Фонд продолжает развивать свои программы, изменившие ландшафт детской челюстно-лицевой хирургии в России:

«Вернем детям красоту» — базовая программа, возвращающая детям право на счастливую жизнь без стеснения.

«Оздоровление» — проект помощи детям из сиротских учреждений в отдаленных регионах, отмеченный дипломом «Деловая слава России-2010».

«Опухолей будет меньше» — флагманский проект, направленный на раннее выявление и лечение сосудистой патологии головы и шеи у детей, поддержанный президентскими грантами.

«Формируем голову ребенка» — программа помощи при деформациях черепа, уже изменившая жизнь более 1000 детей.

«Портал ДЧЛХ и стоматологии» — стратегический проект, созданный как единая точка доступа для специалистов и родителей, продолжает развиваться, объединяя челюстно-лицевых хирургов страны.

Улыбка ребенка

В благотворительности нельзя измерить всё деньгами и отчётами, считает президент фонда Анна Сапрыкина. Главный итог работы – это счастливые лица детей, которые перестали бояться боли и чужого взгляда. Именно ради этого профессор Рогинский 23 года назад создал «Лицо Ребёнка». И именно ради этого фонд работает сегодня.