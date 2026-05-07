Российский бизнес переходит от импортозамещения к созданию превосходящих ИТ-решений

Приоритеты российского бизнеса в сфере информационных технологий претерпели кардинальный сдвиг. Если последние несколько лет компании решали задачу срочной замены ушедшего западного софта, то сегодня рынок больше не хочет копий — востребованы решения, которые превосходят зарубежные аналоги. Этот тренд аналитики называют главным изменением в российской ИТ-индустрии за последние два года.

Например, технология low-code выходит на промышленный уровень. Еще недавно она воспринималась как инструмент для быстрых прототипов, а сегодня применяется на крупных заводах, в банках и розничных сетях. Период завышенных ожиданий от low-code как “универсального солдата” прошел, уступив место прагматичному пониманию, где эта технология действительно эффективна. Классическая разработка при дефиците кадров занимает месяцы, low-code позволяет уложиться в недели. Профессиональные разработчики не исчезают — они освобождаются от рутины и фокусируются на сложной логике и интеграциях, а бизнес-пользователи получают возможность самостоятельно настраивать несложные процессы. Решен и вопрос безопасности: крупные вендоры встроили механизмы разграничения доступа и полного аудита действий.

Параллельно рынок заказной разработки движется от копирования к улучшению. Компании готовы платить за решения, которые вписываются в их уникальные процессы, а не требуют подстраивать процессы под софт. Особенно это заметно в промышленности, где каждый завод имеет собственную номенклатуру и технологические цепочки. Безопасность теперь закладывается в архитектуру с первого дня, поскольку утечка данных грозит не только репутационными потерями, но и остановкой бизнеса.

“Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в логике рынка: от гонки за количеством замен к качеству решений. Технологии перестают быть отдельными проектами и становятся средой, в которой живет бизнес. Задача лидеров сегодня — выстраивать устойчивую, безопасную и готовую к изменениям цифровую среду, где low-code, заказная разработка, роботизация и искусственный интеллект работают в связке, а не по отдельности”, — комментирует Алексей Флоринский, генеральный директор компании SimbirSoft.