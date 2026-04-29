ТЕХНОНИКОЛЬ объявил о своей новой разработке утеплителя повышенной прочности

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ объявил о своей новой разработке: экструзионного пенополистирола (XPS) КАРБОН ЭКО 250. Новинку премиум-линейки разрабатывали специально для профессионального применения в малоэтажном и загородном строительстве. Она получила повышенную прочность на сжатие (250 кПа), что позволяет эффективно использовать материал в конструкциях со значительными нагрузками.

Плиты КАРБОН ЭКО 250 так же надежно сохраняют тепло, как базовая линейка КАРБОН, но при этом стали значительно прочнее. Его ключевые технические показатели включают:

теплопроводность при 10 °С: не более 0,034 Вт/(м·К);

прочность на сжатие при 10% деформации: 250 кПа;

водопоглощение по объему: не более 0,4%;

рабочий диапазон температур: от –70 до +75 °C;

всю необходимую сертификацию, подтверждающую надежность и безопасность продукта.

Таким образом, КАРБОН ЭКО 250 оптимален для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве для утепления монолитных плитных фундаментов со сплошным армированием, эксплуатируемых плоских кровель, полов по грунту, цоколей и формируемых отмосток.

«КАРБОН ЭКО 250 закрывает ключевую потребность профессионального рынка в надежном, энергоэффективном и экологически сертифицированном утеплителе для фундаментов и нагружаемых конструкций загородных домов. Мы объединили высокую прочность с проверенными теплоизоляционными свойствами линейки КАРБОН, чтобы упростить проектирование, снизить риски ошибок при монтаже и повысить долговечность строительных решений», — отмечает Дмитрий Рындин, операционный директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Новый продукт позиционируется в стандартных системах утепления плоских кровель, фундаментов, полов по грунту, отмосток и элементов благоустройства как основная или альтернативная марка в зависимости от расчетных нагрузок на конструкцию. Так, например, в 2026 году компания ТЕХНОНИКОЛЬ актуализировала линейку системных решений для коттеджного строительства, в которых КАРБОН ЭКО 250 используется в качестве основного теплоизоляционного материала. Он обеспечивает энергоэффективный замкнутый тепловой контур, минимизирует теплопотери и гарантирует надежную защиту монолитных плитных фундаментов от промерзания.