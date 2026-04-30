Нейросети помогают брендам мгновенно реагировать на инфоповоды

Пять лет назад фраза «нейросеть написала пресс-релиз» звучала как шутка. Сегодня это рутина. Российские PR-специалисты всё чаще используют ИИ не для того, чтобы заменить человека, а чтобы снять с него рутину: придумать тему, проверить уникальность, отследить упоминания.

Вот три примера, как искусственный интеллект уже работает в российской пиар-индустрии.

Нейросеть как редактор: проверка текстов на уникальность

Одна из самых частых задач пиарщика — проверить, не украли ли текст конкуренты, и убедиться, что собственный релиз не пересекается с уже опубликованным. Раньше для этого использовали антиплагиат-сервисы, которые работали с задержкой и не всегда учитывали контекст.

Сейчас ИИ делает это за секунды. Нейросеть анализирует текст, сравнивает его с миллионами источников и выдаёт не просто процент уникальности, а конкретные места, где формулировки совпадают с другими материалами. Это экономит часы ручной проверки.

Некоторые сервисы пошли дальше: ИИ не только находит заимствования, но и предлагает варианты перефразирования. Пиарщику остаётся только выбрать подходящий.

Cosmos PR: один сервис вместо трёх

Второй пример — платформа Cosmos PR. Это случай, когда ИИ закрывает сразу несколько задач пиарщика: от генерации идеи до мониторинга результата.

Как это работает. Пиарщик заходит в сервис и описывает задачу: например, «нужен релиз о запуске нового продукта». ИИ-ассистент предлагает несколько вариантов тем, пишет черновик релиза, редактирует его и проверяет на уникальность. После этого сервис помогает разместить материал в СМИ — через базу контактов или автоматическую рассылку.

Но главное — Cosmos PR не заканчивает работу после публикации. Система отслеживает все упоминания бренда в интернете: в новостях, соцсетях, на форумах. Пиарщик видит картину целиком: где вышла статья, кто её перепечатал, какой у неё охват.

Раньше для этого требовалось три разных инструмента: текстовый редактор, база СМИ и система мониторинга. Теперь — один. ИИ берёт на себя рутину, пока человек может сосредоточиться на стратегии или на чем-то приятном.

Мониторинг в реальном времени: как ИИ ищет упоминания бренда

Третья история —мониторинг. Раньше пиарщики собирали упоминания вручную: подписывались на рассылки, проверяли поисковики, сохраняли ссылки в Excel. Это отнимало до 30% рабочего времени.

Сейчас ИИ делает это автоматически. Нейросеть сканирует тысячи источников — от федеральных СМИ до городских пабликов во ВКонтакте — и собирает все упоминания бренда в одну ленту. Система не просто находит слова, но и понимает контекст: позитивная новость, нейтральная или негативная.

Некоторые сервисы умеют отправлять уведомления в Telegram или на почту, как только появляется новое упоминание. Пиарщик реагирует мгновенно, а не через день после публикации.

Что это меняет для индустрии

ИИ не отменяет профессию пиарщика — он меняет её содержание. Вместо того чтобы тратить время на написание черновиков, проверку уникальности и сбор упоминаний, специалист занимается стратегией: выстраивает отношения с журналистами, придумывает нестандартные ходы, анализирует эффективность.

Те, кто уже использует ИИ, выигрывают время. А время в пиаре — это скорость реакции и качество результата.