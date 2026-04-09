Русский театр на воде Марии Киселевой покажет пронзительную историю о любви и войне

Культура
9 апреля 2026

Русский театр на воде под руководством Марии Киселевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента спорта Москвы 9-10 мая 2026 года на Водном стадионе Динамо представит музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю».

Пронзительная история о любви, которую не могла разрушить война. Беспечное счастье влюблённых рушится в один миг, когда из радиоприёмников всей страны звучат страшные слова: началась война! В основе постановки — судьба молодых людей, разлучённых в 1941 году. Но разлука — это не конец, а испытание. Они продолжают говорить друг с другом через письма, сохраняя веру и чувства, несмотря на расстояние и время. Спустя годы эти письма читает их сын, заново открывая историю своей семьи.

Спектакль разворачивается сразу в трёх пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. В нем соединяются синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду, цирковые искусство и современная хореография.

Современные сценические технологии, подводная съёмка, уникальные костюмы и декорации, музыка и поэзия — всё это позволяет создать атмосферу трагизма и величия событий тех лет.

В главных ролях — многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик и Дарья Кирсанова. Голос главного героя — народный артист России Константин Хабенский.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Общественная кампания в поддержку Церкви стала одной из крупнейших в истории Армении

Культура

Открылся интерактивный музей Юрия Никулина: погружение в эпоху с помощью технологий

Общество

Детско-юношеский цирковой фестиваль в 2026 году пройдёт при поддержке Фонда Юрия Лужкова

Культура

Маша Журавлева выпустила мини-альбом! 