Русский театр на воде Марии Киселевой покажет пронзительную историю о любви и войне

Русский театр на воде под руководством Марии Киселевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента спорта Москвы 9-10 мая 2026 года на Водном стадионе Динамо представит музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю».

Пронзительная история о любви, которую не могла разрушить война. Беспечное счастье влюблённых рушится в один миг, когда из радиоприёмников всей страны звучат страшные слова: началась война! В основе постановки — судьба молодых людей, разлучённых в 1941 году. Но разлука — это не конец, а испытание. Они продолжают говорить друг с другом через письма, сохраняя веру и чувства, несмотря на расстояние и время. Спустя годы эти письма читает их сын, заново открывая историю своей семьи.

Спектакль разворачивается сразу в трёх пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. В нем соединяются синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду, цирковые искусство и современная хореография.

Современные сценические технологии, подводная съёмка, уникальные костюмы и декорации, музыка и поэзия — всё это позволяет создать атмосферу трагизма и величия событий тех лет.

В главных ролях — многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик и Дарья Кирсанова. Голос главного героя — народный артист России Константин Хабенский.