Творческий альянс «МузАртМедиа» и фонда «Наша Сила Веры» создал «портрет эпохи» в музыке и свете

Культурное наследие под защитой: благотворительный фонд «Наша Сила Веры», творческий альянс «МузАртМедиа» и «Академия русской музыки» подарили зрителям вечер «Векторы ХХ столетия»

В театре «Геликон‑Опера» с успехом прошёл мультимедийный вечер «Векторы ХХ столетия». Событие организовано в рамках культурно-просветительской серии «Исторические концерты — XXI век» благотворительным фондом «Наша Сила Веры», поддержка которого позволила создать уникальное художественное пространство, где музыка, свет и видео слились в единое целое. Этот вечер стал уже четвёртым в цикле проектов, направленных на возрождение и переосмысление отечественного музыкального наследия через призму современных технологий.

Автор проекта и художественный руководитель творческого альянса «МузАртМедиа», кандидат искусствоведения Елена Амелина назвала мероприятие «портретом эпохи» и продолжением масштабного творческого эксперимента:

«XX век — это время великих потрясений и гениальной музыки. Но как рассказать об этом современному зрителю, который мыслит визуальными образами? Наш проект — попытка построить мост между столетиями. Мы не иллюстрируем музыку, мы создаём самостоятельный драматургический слой. Свет и графика здесь — такие же полноправные участники концерта, как и оркестр. И сегодня можно было убедиться, что у академического искусства огромный потенциал для синтеза с новыми технологиями», — подчеркнула она.

Музыкальную основу вечера составило выступление симфонической капеллы «Академия русской музыки» под управлением лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры дирижёра Ивана Никифорчина. Вокальные партии исполнили ведущие солисты московских театров: тенор Тихон Горячев, бас Габриел Де-Рель и сопрано Анастасия Ваганова. Особую выразительность звучанию придала арфистка Маргарита Баблоян, чья виртуозная игра добавила вечеру тонкую, почти мистическую глубину.

Особенностью мероприятия стала эксклюзивная видеопартитура, разработанная медиахудожником Алексеем Чоем. Визуальный ряд синхронизировался с музыкой в режиме реального времени буквально «под руку дирижёра», создавая эффект «ожившей эпохи». Графика, свет и видео не просто сопровождали звучание, а становились его визуальным эквивалентом, помогая зрителям не только слышать, но и видеть музыку, ощущать её как живое течение времени.

«Академия русской музыки», основанная в 2017 году Иваном Никифорчиным и с 2025 года возглавляемая заслуженным артистом России Николаем Лебедевым, продолжает утверждать себя как один из ведущих отечественных коллективов. В его составе — молодые профессионалы, выпускники Московской консерватории, Гнесинки и других ведущих музыкальных вузов, лауреаты международных конкурсов. Коллектив специализируется на русской академической музыке XVIII–XXI веков, активно популяризируя как известные шедевры, так и редко исполняемые произведения. Его выступления на главных площадках Москвы подчёркивают высокий уровень исполнительства и важность просветительской миссии.

Благодаря инициативе фонда «Наша Сила Веры», основанного Виталием и Анастасией Иониными, такие проекты становятся возможными. Их поддержка — это не просто помощь артистам, но и вклад в духовное развитие общества, сохранение национального артистического кода и приобщение новой аудитории к классике.

Музыка действительно объединяет эпохи. Она выражает вечные чувства: любовь, тоску, вдохновение, которые одинаково понятны зрителю любого времени. Когда звучит сочинение Прокофьева или Свиридова, в нём слышна душа России, её история и её красота. Современные технологии не заменяют музыку, они помогают ей заговорить на языке сегодняшнего дня.

«Векторы ХХ столетия» — это больше, чем концерт. Это напоминание о том, что музыка — живая часть нашей истории. И благодаря совместным усилиям фонда «Наша Сила Веры» и «Академии русской музыки» это наследие не просто сохраняется, оно оживает, звучит и говорит с нами на понятном языке.

