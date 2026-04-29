Красноярский приют вышел в тренды: блогеры и звезды подключились к спасению собак

Международная компания 1win Charity продолжает поддержку проекта по строительству приюта для бездомных собак «Собачий мир» в Красноярске, расширяя инициативу за счет привлечения лидеров мнений и общественного внимания.

Помимо финансового вклада в размере 8 миллионов рублей, 1win Charity выступила драйвером информационной поддержки проекта, объединив вокруг инициативы десятки блогеров и креаторов. Благодаря этому тема получила широкий резонанс в социальных сетях и вышла за пределы региональной повестки.

Лидеры мнения от Калининграда до Красноярска, среди которых были замечены блогеры-миллионники Карина Аракелян и Маргарита Студенткова, активно освещают ситуацию с бездомными животными в Красноярске. Креаторы не только делятся информацией со своей аудиторией, но и лично вовлекаются в помощь: делают пожертвования, посещают приют «Собачий мир» и участвуют в уходе за животными на месте.

Помимо 1win Charity, приют поддержали известные представители российской эстрады: народный артист России Филипп Киркоров и певица MONA, выразившие поддержку проекту и привлекшие дополнительное внимание аудитории.

Активное участие инфлюенсеров позволило значительно усилить общественный отклик и ускорить распространение информации о ситуации с животными, находящимися под угрозой усыпления после прекращения финансирования их содержания. Благодаря общественному резонансу только за четыре недели марта количество постоянных подписчиков Telegram-канала приюта выросло с трех до почти пяти с половиной тысяч человек.

Приюта «Собачий мир» был организован волонтёрами и неравнодушными жителями Красноярска в феврале 2026 года с целью спасти от усыпления около 1000 собак, находившихся в пункте временного содержания «Берег». В условиях ограниченного времени и ресурсов информационная поддержка стала одним из ключевых факторов, влияющих на скорость сбора средств и поиск новых хозяев для животных.

Инициатива 1win Charity направлена не только на предотвращение гибели животных, но и на формирование устойчивого общественного внимания к проблеме бездомных животных, а также развитие культуры ответственного отношения к ним.

Фото: Карина Аракелян в приюте «Собачий мир»