CoCo объявляет о стратегическом партнерстве в Бельгии для ускорения своей экспансии в Европе

Ведущий бренд чая боба CoCo Bubble Tea объявил о заключении стратегического партнерства с компанией Bubble Bar для поддержки следующего этапа своего роста в ключевых городах региона Бенилюкс. Партнерство призвано углубить стратегию локализации CoCo в Европе за счет объединения инновационных продуктов, стандартизированных операционных процессов и понимания специфики местного рынка, чтобы предложить европейским потребителям вкус чая, который найдет отклик в их сердцах.

Компания Bubble Bar, основанная в 2014 году в Антверпене, считается пионером индустрии бабл-ти в Бельгии. «С самого начала мы стремились познакомить бельгийских потребителей с творческим подходом и высоким чаем, лежащим в основе напитка бабл-ти (чая с шариками тапиоки). Кооперация с CoCo позволяет нам реализовать эту концепцию в более широком масштабе, сохраняя при этом ту местную специфику, которая определяет нашу сущность», — заявил директор компании Bubble Bar.

Сотрудничая с надежным региональным партнером, CoCo объединяет свои глобальные операционные системы и возможности разработки продукции с глубоким пониманием предпочтений местных потребителей, что способствует формированию более гибкой, ориентированной на клиента модели расширения и укреплению позиций на рынке.

Динамика развития CoCo в Европе и роста рыночного потенциала

Компания CoCo вышла на рынок Бенилюкса три года назад и в настоящее время управляет пятью торговыми точками в Нидерландах. Она планирует расширить свою сеть до 17 магазинов на всей территории страны. В Бельгии CoCo управляет тремя заведениями в Брюсселе, Антверпене и Лёвене (Leuven) и рассчитывает довести их количество до 14. Помимо стран Бенилюкса, CoCo открыла магазины в Берлине и Дюссельдорфе, а на первую половину 2026 года запланировано открытие филиала во Франкфурте, что отражает устойчивый прогресс на рынке Германии.

В середине года планируется открыть еще несколько заведений — в Будапеште (Венгрия), в районе Бийлмер (Bijlmer) в Амстердаме и в Малаге (Испания). В текущем году CoCo также вышла на рынки Армении и Египта, еще больше укрепив свое международное присутствие.

По данным Research & Markets, прогнозируется рост европейского рынка бабл-ти с 686 млн долларов США в 2025 году до 1,22 млрд долларов США к 2032 году, при среднегодовом темпе роста (СГТР) 8,6%. Эксперты Persistence Market Research отмечают, что наиболее динамичными рынками являются Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, где напитки в азиатском стиле набирают популярность. Аналитики также подчеркивают роль поколения Z в стимулировании спроса на визуально привлекательные, персонализируемые и пригодные для совместного потребления напитки, что способствует популяризации бабл-ти.

«Мы воодушевлены динамикой развития рынка и уверены в нашей долгосрочной стратегии в Европе, — отметил Уоррен Чен (Warren Chen), генеральный директор CoCo Bubble Tea. — Работая с проверенными региональными партнерами, мы формируем сеть, опирающуюся как на культурную значимость, так и на высокий профессиональный уровень».

Расширение CoCo на основе глобальной цепочки поставок и локальных инноваций

Компания CoCo обеспечивает свое расширение за счет интегрированной глобальной цепочки поставок и региональной оптимизации. Централизованный таможенно-распределительный хаб в Нидерландах помогает повысить эффективность затрат, соответствовать европейским стандартам пищевой продукции и поддерживать стабильную оборачиваемость запасов. На сегодняшний день логистическая сеть и цепочка поставок CoCo в Европе охватывает большую часть региона и располагает необходимыми ресурсами для поддержки текущих планов расширения компании. Компания также инвестирует в развитие местного кадрового потенциала. В специализированном учебном центре в Нидерландах ведется практическая подготовка персонала и обучение бариста, чтобы передавать партнерам передовой опыт и помогать им в обеспечении стабильного качества обслуживания.

Ключевым преимуществом бренда неизменно является разнообразие его ассортимента. CoCo предлагает широкий ассортимент напитков, включая жемчужные напитки, молочные и фруктовые чаи. Подразделения по исследованиям и разработкам продукции сочетают глобальные инновации с адаптацией вкусов к местным традициям, помогая бренду находить отклик у потребителей с различными культурными корнями.