Московская область стала одним из самых активных регионов в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Жители Московской области вошли в число самых активных участников проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего участниками проекта стали более 3 000 молодых людей из всех 89 регионов страны, по итогам заявочной кампании Подмосковье оказалось в числе регионов-лидеров по количеству поданных работ.

Для участия в проекте молодые блогеры публиковали во «ВКонтакте» авторские материалы о родном Подмосковье в формате текстов, видеороликов и фоторепортажей. Участники рассказывали о местах, которые считают точками силы своей малой родины, делились семейными воспоминаниями, локальными историями, культурными открытиями и маршрутами, которые особенно дороги лично им.

Финалисты проекта отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец – города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Во время поездок участники будут создавать медиаконтент, знакомиться с локальными сообществами и станут героями документальных фильмов о путешествии.

Московская область в конкурсных работах участников предстала регионом, где историческое наследие продолжает жить в современности, а небольшие города сохраняют свою уникальную атмосферу и культурный код.

Так, Ксения Крючкова посвятила свою публикацию Коломне – одному из самых узнаваемых исторических городов Подмосковья:

«Расположенный на берегах реки Оки, Коломна – один из самых красивых исторических городов России – живой музей, где древние стены шепчут истории мужества, веры и искусства. Прогуляйтесь по старым улицам, попробуйте знаменитые калачи и пастилу, приготовленные по старинным рецептам. Коломна не застыла во времени: она дышит традицией, живая и тёплая», – пишет Ксения.

Анна Попова рассказала о Сергиевом Посаде – городе, который для многих ассоциируется с духовной историей России, но при этом остаётся живым и очень личным пространством для его жителей:

«Сергиев Посад – город с большой историей и особой атмосферой. Для многих он известен благодаря Троице-Сергиевой лавре, но для меня это не просто туристическое место, а часть жизни. Это не город-миллионник, куда едут ради шумных улиц и огромного количества развлечений. Но и обычным маленьким городом его точно не назовёшь. Здесь есть свой характер, своя атмосфера и ощущение спокойствия, которое сложно объяснить словами», – делится Анна.

Участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» Вероника Мамоева показала Московскую область через историю усадебной культуры и восстановления исторической памяти:

«Моя личная география начинается именно здесь, в моем родном городе – Балашихе. Это не просто точка на карте, а место, которое сформировало мой взгляд на мир и научило видеть прекрасное в мелочах. Горенки – крупнейшая усадьба Подмосковья, чья летопись началась в XVI веке, а первое упоминание датируется 1576-1578 годами. Величественный ансамбль классицизма с трехэтажным дворцом, флигелями и белокаменной лестницей к пруду пережил многое: от былого расцвета до службы военным госпиталем в годы Великой Отечественной войны. Сейчас усадьба проходит масштабную реконструкцию. С 2022 года идет восстановление главного здания, ботанического сада и оранжереи, чтобы превратить исторические руины в современный культурный центр с библиотекой и новыми экспозиции», – рассказывает Вероника.

Анастасия Залесская в своей работе сделала акцент на народных художественных промыслах, которые давно стали визитной карточкой региона:

«Московская область – это не просто регион, прилегающий к столице, это уникальный культурный пласт, где прошлое гармонично переплетается с настоящим, а традиции разных народов не соперничают, а дополняют друг друга. Например, одна из самых узнаваемых росписей во всем мире является Гжель. Бело-голубая керамика, история которой уходит корнями в XVII век, тесно связана с 30 деревнями в Московской области. Сегодня гжельские мастера не только сохраняют классические техники росписи, которые называют “азбукой мазков”, но и экспериментируют с формами, создавая современные арт-объекты», – пишет Анастасия.

Самыми популярными направлениями среди участников проекта по всей стране стали темы природы, истории и искусства. Молодые люди рассказывали о локальной культуре, малоизвестных маршрутах, семейных традициях и местах, которые помогают по-новому взглянуть на родной регион.

Сейчас конкурсные работы оценивает экспертный совет, в который вошли фотографы, видеографы, блогеры, цифровые продюсеры и финалисты проекта «Обмен молодёжными столицами» прошлых лет.

Итоги отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. После этого победители начнут подготовку к медиаэкспедициям вместе с наставниками проекта.