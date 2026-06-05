Клип «Фанат»: музыка случайного рифа и коллективного драйва

История трека «Фанат» началась с казанского гостеприимства и одного загаданного желания. В день своего рождения Горный загадал написать по-настоящему «разрывную» песню — и в этот же день к нему в Казань прилетел Летучий (Алексей Летучий – победитель 5-го сезона шоу Танцы на ТНТ, блогер). То, что началось как дружеский визит после танцевального мастер-класса, быстро переросло в трёхдневный студийный марафон. Музыка родилась из случайного рифа и коллективного драйва: над созданием работали сразу пять человек, поймав состояние абсолютной лёгкости, когда хитовые строчки и мелодии припева выливаются из свободной джемовой импровизации.

Новый релиз — это концентрированный поп-рок с запоминающимся хуком, у которого есть все шансы захватить чарты и радиоэфиры. Горный и Летучий создали историю о чувствах, завернув её в стильную и танцевальную аранжировку. Органические ролики в TikTok, по словам артистов, уже подтверждают: песня «заедает» в голове прямо с первого прослушивания. Исполнители не скрывают амбиций: «Фанат» метит в телевизионные ротации и на главные радиостанции страны.

Визуальное воплощение песни получилось не менее ярким и добавило релизу градуса. Идея клипа, вышедшего 28 апреля, родилась из образа двух парней, одержимых одной «сильной и непокорной» девушкой. Взяв за эстетический ориентир культовый фильм «Скотт Пилигрим против всех», Горный и Летучий устроили на экране нетипичный поединок за внимание властной героини. Вместо открытой борьбы — танцы, вокал и попытки превзойти друг друга в обаянии. Несмотря на статус «одержимых фанатов», герои выходят из гонки за любовью красиво: финал остаётся открытым, но ясно точно — дружба оказывается важнее конкуренции.