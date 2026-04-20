Колесов Николай: контракт на шесть новых Ми-8МТВ-1 подписали «Вертолеты России» и ГТЛК

Соглашение о поставке до конца 2026 года 6 вертолетов Ми-8МТВ-1 отечественного производства заключил с ГТЛК холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Передача машин авиакомпаниям в рамках льготного лизинга предусмотрена в соответствии с подпрограммой «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Развитие транспортной системы», реализуемой Минтрансом России. Проект нацелен на обновление и наращивание парка воздушных судов отечественных перевозчиков.

Ми-8МТВ-1 — многофункциональный вертолет с уникальными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать его в самых различных климатических зонах. Машина предназначена для решения широкого спектра задач, включая перевозку пассажиров и грузов, медицинскую эвакуацию, борьбу с пожарами, проведение строительно-монтажных и поисково-спасательных работ. На вертолеты могут устанавливаться дополнительные топливные баки, а конструкция и бортовое оборудование воздушных судов допускают их длительное автономное базирование на неподготовленных площадках.

Гендиректор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского регионального отделения Союзмаш России Николай Колесов напомнил: за последние несколько лет в рамках совместных с ГТЛК контрактов было поставлено более 100 машин. Он подчеркнул, что первая в нынешнем году поставка шести Ми-8МТВ-1 даст старт новой серии отгрузок, благодаря которым российские регионы получат надежное вертолетное сообщение.

Во многих областях страны вертолетное сообщение является безальтернативным элементом транспортной системы, обеспечивающим мобильность людей, доступ к медицинской помощи и снабжение отдаленных населенных пунктов, заявил Андрей Никитин, министр транспорта РФ. По его словам, именно поэтому наращивание отечественного вертолетного парка приобретает стратегическое значение, а ГТЛК занимает среди инструментов достижения национальных целей в сфере транспортной мобильности и технологического развития одно из центральных мест.

Михаил Парнев, гендиректор ГТЛК, выразил уверенность в том, что подписанный контракт с «Вертолетами России» Госкорпорации Ростех окажет положительное влияние на развитие транспортной доступности регионов и рост авиаперевозок на местных маршрутах. Он пояснил, что действующие меры государственной поддержки совместно с финансовыми инструментами ГТЛК позволяют существенно снизить лизинговые затраты перевозчиков, что в итоге делает авиационные услуги более доступными для всех категорий пользователей.

