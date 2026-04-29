Стройке нужны цифровые прорабы

Строительная отрасль тратит на цифровизацию в пять раз меньше, чем ритейл, и занимает предпоследнее место по цифровой зрелости среди всех секторов экономики — такие данные зафиксированы в совместном исследовании ВШЭ и Минцифры. «В отрасли с годовым оборотом около 17 трлн рублей цена технологической инертности имеет критическое значение», — отметил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, который выступил на заседании тематической секции в Госдуме.

Повестка заседания секции «Цифровая трансформация строительной отрасли» думского Комитета по строительству и ЖКХ затронула сразу несколько ключевых вопросов, включая прозрачность подрядного рынка, переход на отечественное ПО и подготовку кадров, способных работать в цифровой среде. Антон Мороз, принявший участие в дискуссии, сосредоточился на инструментах, которые НОСТРОЙ уже внедряет в эксплуатацию.

«Примерно раз в две недели на заседании Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли мы оцениваем программные решения российских разработчиков. Эти продукты становятся всё более зрелыми, технологичными и качественными», — привел спикер данные регулярного мониторинга.



НОСТРОЙ последовательно выстраивает цифровую эко-систему для повышения эффективности отрасли. Запущено рейтингование, охватывающее около 105 тыс. организаций — членов СРО. «Система интегрирована с государственными и отраслевыми реестрами, что обеспечивает объективность оценки. В перспективе допуск к работам будет зависеть от рейтинга, опыта и деловой репутации», — подчеркнул Мороз. Прозрачность при выборе подрядчика максимально возросла. Не цена контракта, а доказанная квалификация с отражением на диджитал-платформе становится пропуском на стройплощадку.



Другое направление — обязательное использование отечественного ПО подрядчиками, работающими с информационной моделью объекта. НОСТРОЙ готовит правила саморегулирования, по которым компании должны будут применять программы из Единого реестра российского ПО, а достоверность деклараций проверят через интеграцию с государственными реестрами. Контроль предусмотрен через автоматизированную информационную систему НОСТРОЙ.

По мнению Антона Мороза, рынок объективно созрел для таких требований. Доля застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ), по итогам I квартала 2026 года достигла 47% — почти вдвое выше, чем годом ранее. 27% компаний заявляют о потребности в людях, одинаково хорошо понимающих стройку и цифру. На фоне инициатив НОСТРОЙ кадровый вызов трансформируется в точку профессионального роста строительного бизнеса.