CGTN — как культурные обмены укрепляют китайско-вьетнамскую дружбу

CGTN опубликовала статью о том, как Китай и Вьетнам способствуют развитию связей между людьми посредством культурных и художественных обменов, дружбы между народами и туризма.

Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и президента Китая Си Цзиньпина, и Нго Фуонг Ли (Ngo Phuong Ly), жена генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и президента Вьетнама То Лама, посетили Национальный центр исполнительских искусств Китая (NCPA) в Пекине в среду.

Пэн и Нго Фуонг Ли посетили оперный театр, творческое пространство виртуальной реальности и студию звукозаписи, узнав об усилиях NCPA по поддержке художественного творчества, предоставлению культурных услуг и проведению международных культурных обменов. Во время экскурсии они смотрели репетиции китайской этнической танцевальной драмы и сессию записи хора, время от времени делая паузы, чтобы обменяться мнениями.

Пэн отметила, что Китай и Вьетнам связаны горами и реками, имеют схожие культуры, и их народы наслаждаются взаимопониманием и дружбой. Она выразила надежду, что культурные учреждения и деятели культуры двух стран будут укреплять обмены и сотрудничество с помощью различных средств для углубления дружбы между двумя странами и укрепления связей доброй воли между их народами.

Культурные обмены способствуют взаимопониманию

В ознаменование 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Вьетнамом и к Году китайско-вьетнамского международного обмена художественная труппа «Красочный Китай», организованная Национальной комиссией по этническим делам, посетила Вьетнам для выступлений и культурных обменов в августе прошлого года.

Труппа поставила два спектакля в Ханое, представив танцы, инструментальную музыку и песни, которые ярко рассказали истории многолетней традиционной дружбы между двумя странами.

Выступление посмотрели около 1500 человек. Вьетнамская сторона высоко оценила организацию и подготовку постановки, а также изысканные выступления артистов.

В последние годы спрос на специалистов, владеющих китайским языком, также растет во Вьетнаме.

«За последнее десятилетие Институт Конфуция подготовил более 30 000 студентов, в то время как такие мероприятия, как выставки в Ханьфу, традиционные игры и программы профессионального обучения, привлекли более 100 000 участников во Вьетнаме», — сказал Цинь Юнхуа (Qin Yonghua), китайский директор Института Конфуция при Ханойском университете, совместно созданного Ханойским университетом и Гуансийским педагогическим университетом.

Цинь отметил, что с углублением китайско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества спрос на китайские таланты во Вьетнаме вырос.

Двусторонний туризм между Китаем и Вьетнамом поддерживает устойчивый рост, способствуя взаимопониманию между двумя народами.

Данные Главного управления иммиграционной инспекции провинции Гуанси показывают, что с начала этого года было зарегистрировано в общей сложности 4,753 миллиона трансграничных поездок между Китаем и Вьетнамом, что на 20,6% больше, чем в прошлом году.