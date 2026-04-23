Шанхай и Алматы заключили соглашения на $2,7 млрд, усиливая стратегическое партнерство

23 апреля 2026

Мэр Шанхая Гун Чжэн выступает на бизнес-форуме «Алматы – Шанхай» в Алматы (Казахстан) 7 апреля 2026 года.

В ходе бизнес-форума «Алматы – Шанхай», состоявшегося в Казахстане 7 апреля, государственные учреждения и предприятия Шанхая заключили с казахстанскими партнерами 12 соглашений о сотрудничестве. Совокупная стоимость подписанных документов превысила 2,7 млрд долларов США.

Данные договоренности охватывают широкий спектр направлений взаимодействия, включая сферу инвестиций и торговли, биофармацевтическую отрасль и автомобилестроение. Кроме того, стороны закрепили намерения в области проектирования, строительства, управления гостиничным бизнесом и развития многофункциональных коммерческих комплексов.

Всего в работе масштабного бизнес-форума приняли участие около 200 компаний и организаций из Китая и Казахстана.

Шанхай ориентирован на расширение сотрудничества с Алматы в ключевых секторах, включая финансовые услуги, машиностроение, логистику и зеленую энергетику. Одновременно мегаполис намерен поддерживать китайские предприятия в укреплении их позиций на рынке Казахстана. Администрация города также планирует активизировать взаимодействие в сфере инноваций и высоких технологий, рассматривая их как один из ключевых драйверов устойчивого роста.

Мэр Шанхая Гун Чжэн, возглавляющий делегацию деловых кругов, заявил о готовности города к дальнейшей оптимизации деловой среды. Он также подтвердил намерение оказывать поддержку предприятиям при реализации взаимных инвестиций, особенно в таких секторах, как зеленая энергетика, искусственный интеллект и высокотехнологичное производство.

Шанхайская сторона призвала казахстанские предприятия использовать площадку CIIE для дальнейшего расширения сотрудничества.

В настоящее время Алматы изучает опыт Шанхая в области комплексного развития территорий и внедрения современных транспортных решений.

Администрация Алматы рассчитывает привлечь инвестиции шанхайских строительных компаний, архитектурных бюро и инжиниринговых организаций к реализации крупных городских проектов.

Ожидается, что партнерство между двумя мегаполисами будет способствовать углублению сотрудничества в промышленности и сфере высоких технологий. В частности, в городе планируется создание полноценного Almaty AI Park, а также расширение сети центров обработки данных.

Кроме того, предусматривается запуск масштабного проекта – Алматинского горного кластера, призванного стать крупнейшим в Центральной Азии круглогодичным туристическим направлением, отвечающим международным стандартам качества.

Стороны также видят широкие возможности для совместного развития современных логистических хабов, распределительных центров и инфраструктуры электронной коммерции.

