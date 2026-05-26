В Москве откроют «контактный зоопарк» из гигантских скульптур: их можно будет обнимать и оседлать

Этим летом в центре Москвы появится необычная выставка, где никто не скажет посетителям сакральное музейное «руками не трогать». Наоборот – трогать, обнимать, фотографировать и даже залезать на арт-объекты здесь будет официально разрешено. Центр дизайна и архитектуры ARTPLAY объявил открытый конкурс для художников и скульпторов «Зоопарк на балконе».

О запуске проекта художник Иван Горшков рассказал во время паблик-тока в ARTPLAY. Уже летом терраса пространства с видом на Яузу превратится в настоящий арт-зверинец под открытым небом. Выставка будет работать до 30 сентября 2026 года.

Организаторы сразу предупреждают: это не классическая экспозиция, где все стоят на расстоянии и делают вид, что понимают современное искусство. Здесь задумка совсем другая. Скульптуры должны стать частью живого пространства, с которым человек взаимодействует буквально физически.

Посетителям разрешат гладить объекты, садиться на них, качаться, обнимать и делать селфи. Некоторые работы вообще планируют превратить в полноценные интерактивные конструкции.

В ARTPLAY рассчитывают, что проект привлечет не только поклонников современного искусства, но и обычных горожан, которым хочется необычных впечатлений и красивых фотографий. Тем более что сам кластер давно считается одной из самых популярных творческих площадок Москвы, куда ежедневно приходят дизайнеры, архитекторы, девелоперы и просто любители городских пространств.

Для художников организаторы тоже подготовили приятный бонус. ARTPLAY не будет брать процент с продажи работ. Если кто-то из посетителей решит купить скульптуру, все деньги получит автор напрямую.

Кроме того, художникам обещают полноценное продвижение. Информацию об авторах, контакты и стоимость работ разместят в соцсетях, материалах выставки и пресс-релизах проекта.

Подать заявку могут профессиональные скульпторы, художники, дизайнеры и творческие объединения. Причем участвовать разрешили как с уже готовыми объектами, так и с новыми идеями, созданными специально для выставки.

Главное условие – тема животного мира. При этом ограничений по стилю практически нет. Это могут быть реалистичные животные, футуристические существа, абстрактные формы или фантазийные персонажи.

Но есть важный нюанс: объекты должны быть максимально прочными. Скульптуры будут стоять под открытым небом и постоянно контактировать с людьми, поэтому организаторы требуют использовать антивандальные материалы. Среди рекомендованных вариантов – металл, бетон, стеклопластик и обработанное дерево твердых пород.

Есть и технические ограничения. Конструкции должны выдерживать допустимую нагрузку на террасу, а монтаж необходимо продумать без использования тяжелой техники. По условиям конкурса объект должны устанавливать два-четыре человека.

Выбирать победителей будет комиссия из представителей ARTPLAY и приглашенных архитекторов. Жюри собирается оценивать не только внешний вид работ, но и их безопасность, интерактивность и то, насколько органично объект впишется в пространство выставки.

Прием заявок открыт до 20 июня 2026 года. Участникам нужно указать размеры и вес объекта, способ монтажа, сценарий взаимодействия со зрителями, а также приложить минимум три изображения или рендера будущей работы.

Все расходы на доставку, установку и демонтаж скульптур авторы берут на себя. Зато почти четыре месяца их работы будут находиться в одном из самых посещаемых креативных пространств столицы.