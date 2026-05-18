Молодёжь Нижегородской области поделилась историями родного края в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по количеству заявок, поданных на участие в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети»). Во время конкурсного отбора молодые жители региона делились историями о родном крае, рассказывали о его людях, природе, научных достижениях и событиях, которыми по-настоящему гордятся.

Всего на участие в проекте поступило более 3 000 заявок из всех 89 регионов России. Победители конкурсного отбора в июне отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец — города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Там участники будут создавать авторский контент, познакомятся с молодёжными инициативами регионов, посетят события в рамках Дня молодёжи и станут героями документальных фильмов о путешествии.

Чтобы принять участие в проекте, молодым людям нужно было опубликовать во «ВКонтакте» пост о своём регионе в формате текста, фоторепортажа или видеоролика. Конкурсанты могли выбрать одну из пяти тем: история, спорт, искусство, наука или природа. Участники из Нижегородской области особенно часто обращались к теме локальной идентичности: рассказывали о малых городах, судьбах людей, производственных традициях и исторической памяти.

Так, участник отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» Артём Кондратьев поделился историей о Ворсме – небольшом городе Нижегородской области, который стал важной точкой развития медицинских технологий:

«Для меня Ворсма – это не просто точка на карте, а живое место силы. Здесь, на фундаменте колоссального опыта нашего легендарного Медико-инструментального завода, выросло современное сердце высоких технологий, где наука каждый день служит человеку. Именно в 1987 году здесь был совершен настоящий технологический прорыв – запуск первой в стране линии по производству одноразовых шприцев. Я искренне горжусь тем, что в моем родном крае создаются инструменты, ежедневно спасающие миллионы жизней», – рассказывает Артём.

Владимир Рябов в своей конкурсной публикации обратился к теме спорта и рассказал историю самбиста Руслана Багдасаряна, уроженца города Павлово:

«За каждым выходом Багдасаряна на ковер стоит тяжелый, изнурительный труд, сравнимый с ювелирной обработкой павловских клинков. В самбо нет мелочей: захват, подножка, амплитудный бросок – всё должно быть выверено до миллиметра. И Руслан, впитавший в себя дух родного города мастеров, всегда боролся именно так: с холодной головой, математической точностью и горячим сердцем. Сегодня наш чемпион активно занимается просветительской деятельностью. Он регулярно организует тренировочные сборы по всей стране и щедро делится секретами мастерства с подрастающим поколением. На него сегодня равняются сотни юных мальчишек из Павлова, которые только делают свои первые шаги в единоборствах», – с гордостью пишет Владимир.

Татьяна Вавилкина посвятила свою работу подвигу жителей Горького во время Великой Отечественной войны и истории спасения детей из прифронтовых территорий:

«Операция «Дети» — не просто эпизод войны, а настоящий подвиг, спасший тысячи детских жизней. Летом 1942 года Матрёне Вольской доверили почти невозможное: вывести из охваченного войной края полторы тысячи детей. Через леса, болота и минные поля она вместе с двумя такими же молодыми женщинами повела “детскую армию” в тыл. Двести километров под гулом самолётов, среди бомбёжек, без достатка пищи и чистой воды. Колонна росла – к ней присоединялись всё новые дети, ищущие спасения. Измученные, босые, но спасённые, они добрались до Торопца, а затем – дальше, вглубь страны. И именно наш город, тогда Горький, принял более трёх тысяч детей, подарив им самое главное – жизнь», – пишет Татьяна.

Сейчас работы участников оценивает экспертный совет, в который вошли фотографы, видеографы, цифровые продюсеры, блогеры и лидеры мнений. Итоги отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. После этого финалисты начнут подготовку к медиаэкспедициям вместе с наставниками проекта и разработают собственные медиапланы будущих поездок.

Проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» стал продолжением инициативы «Обмен молодёжными столицами», которую программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализовывала в 2024 и 2025 годах. В новом сезоне возможность отправиться в путешествие и рассказать о молодёжных городах страны получили участники из всех регионов России. Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении.